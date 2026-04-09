Jardins Filtrantes: quando a cidade aprende a cuidar de seus rios

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Ao completar três anos de operação, o projeto Jardins Filtrantes, instalado no Parque do Caiara, na Iputinga, reafirma uma convicção que precisa ganhar cada vez mais espaço no debate urbano: é possível e necessário reconciliar a cidade com seus rios. Em Recife, onde os cursos d’água historicamente sofreram com poluição e ocupação desordenada, iniciativas como essa demonstram que inovação e natureza não apenas coexistem, mas se fortalecem mutuamente.

Desenvolvido com a participação da Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), o sistema foi implantado às margens do Riacho do Cavouco, afluente do Rio Capibaribe, com uma proposta simples e poderosa: usar processos naturais para melhorar a qualidade da água urbana. Com capacidade para filtrar cerca de 350 mil litros por dia, o projeto utiliza pedras, areia e aproximadamente 7.500 mudas de plantas aquáticas em cinco tanques filtrantes, promovendo a fitorremediação, um processo em que microrganismos e vegetação atuam diretamente na remoção de poluentes.

Os resultados alcançados até aqui não deixam dúvidas sobre a eficácia da solução. Monitoramentos recentes apontam melhorias de até 90% a 95% na qualidade da água e aumento de cerca de 70% na oxigenação, criando condições mais favoráveis à recuperação ambiental do riacho. São números expressivos, sobretudo quando consideramos que se trata de uma tecnologia baseada na natureza, de baixo impacto e com potencial de replicação.

Mas os Jardins Filtrantes vão além dos indicadores técnicos. Implantado como projeto-piloto no âmbito do CITinova, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e implementada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o projeto também promoveu a requalificação do Parque do Caiara. O espaço, antes subutilizado, transformou-se em área de convivência, lazer e educação ambiental, funcionando hoje como um verdadeiro laboratório urbano a céu aberto.

Esse caráter experimental e educativo é, talvez, um dos maiores legados da iniciativa. Ao atrair pesquisadores, estudantes e moradores, o projeto fortalece a relação da população com os recursos hídricos e amplia a consciência coletiva sobre a importância de preservá-los. Em uma cidade marcada por desafios ambientais complexos, essa reconexão é tão essencial quanto a melhoria física dos rios.

A experiência também contribuiu para consolidar o uso de soluções baseadas na natureza no planejamento urbano do Recife, influenciando estratégias como jardins de chuva e áreas de biorretenção voltadas ao controle de alagamentos e à adaptação climática. Não por acaso, o projeto vem sendo acompanhado por instituições nacionais e internacionais e já integra discussões mais amplas sobre desenvolvimento urbano sustentável.

O que os Jardins Filtrantes nos mostram, em essência, é o potencial transformador da infraestrutura verde nas cidades. Ao integrar recuperação ambiental, qualificação do espaço público e bem-estar urbano, o projeto aponta caminhos concretos para uma agenda mais resiliente. Ao tratar a água de um riacho, ele também trata da relação da cidade com seus próprios limites e possibilidades.

Hoje, sob gestão da Prefeitura do Recife, o sistema segue sendo monitorado e estudado, com potencial de expansão para outras áreas, especialmente regiões próximas a canais e cursos d’água que demandam estratégias de recuperação ambiental. Trata-se de uma oportunidade clara de escala e, mais do que isso, de mudança de paradigma.

Nesse processo, a atuação da Agência Recife para Inovação e Estratégia tem sido fundamental. Como organização social, sem fins lucrativos e apartidária, a ARIES atua como ponte entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, estruturando projetos estratégicos e liderando o planejamento de longo prazo da cidade. Iniciativas como o Plano Recife 500 Anos e ações voltadas à inovação urbana, sustentabilidade e adaptação climática mostram que pensar o futuro exige articulação, conhecimento técnico e experimentação em campo.

Os Jardins Filtrantes são, portanto, mais do que um projeto bem-sucedido. São um sinal claro de que o Recife pode e está construindo um novo modelo de cidade: mais integrada à natureza, mais consciente de seus desafios e mais preparada para enfrentá-los.





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