Jimmy Carter: o trabalho beneditino de um humanista

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Moldado por suas raízes rurais e convicções religiosas, Jimmy Carter construiu uma trajetória que transcende a Presidência. Sua diplomacia humanitária pós-mandato estabeleceu um referencial ético que contrasta frontalmente com o imediatismo eleitoral brasileiro, evidenciando nossa histórica falta de líderes com visão de Estado.

Apesar das crises econômicas e de combustíveis em seu governo (1977–1981), a diplomacia de Jimmy Carter priorizou os direitos humanos. Esse idealismo desgastou as relações com o regime militar brasileiro, mas o respaldo dos EUA à oposição e à Igreja Católica deu projeção global à pauta democrática, acelerando a redemocratização do país.

Após deixar a presidência, Jimmy Carter trocou o prestígio corporativo pelo ativismo ao fundar, em 1982, o The Carter Center. A instituição, focada em mediar conflitos e defender a democracia, tem como maior trunfo o combate à dracunculíase — uma doença que afetava 3,5 milhões de pessoas em 1986 e que hoje está prestes a desaparecer. Esse notável esforço humanitário lhe garantiu o Prêmio Nobel da Paz em 2002.

Acompanhado de sua esposa, Rosalynn, Carter também dedicou 35 anos à Habitat for Humanity, ajudando a construir quase 5 mil casas em 14 países, e supervisionou mais de cem processos eleitorais pelo mundo. É esse legado incansável que o consagra como o ex-presidente mais atuante da história contemporânea norte-americana.

Autor de 30 livros, ele pautou na fé sua defesa dos direitos humanos. Símbolo de simplicidade, Carter viveu por mais de seis décadas na mesma casa modesta de dois quartos na Geórgia, desde antes da presidência até sua morte, em 2024, aos 100 anos.



Desviar os olhos dessa luz para encarar a crueza da nossa realidade chega a ser angustiante. Padecemos sob uma crise política e institucional avassaladora, em que a corrupção despudorada corrói os Três Poderes. Oxalá nossos líderes com maior influência tivessem uma pálida fração do humanismo de Jimmy Carter. No árido cenário atual, contudo, almejar uma liderança genuinamente nobre tornou-se uma melancólica utopia.

* Professor emérito da UFPE e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.





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