Joaquim Nabuco e a Abolição: mural de Abelardo da Hora

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O mural de amplos formatos, em azulejos, na fachada de edifício defronte da Praça Joaquim Nabuco – com belíssima estátua em homenagem ao jurista, diplomata, escritor, estadista e humanista (Recife-PE,1849-1910, Washington, USA) –, no bairro de Santo Antônio, nesta capital, apesar da crônica e acentuada degradação daquele logradouro público, revela aos passantes a histórica redenção do flagelo da escravidão que maculou, por cerca de três séculos, grande parte de nossa gente, ainda que reflexos e estigmas dessa ignominiosa chaga social perdurem em nossos dias.

Infelizmente, a grandeza do simbolismo libertário refletido no mural não mereceu, mais uma vez, a devida referência em eventuais comemorações atinentes ao dia 13 de maio de 1888 – Lei Áurea –, sendo de realçar, inclusive, ser a obra merecedora de restauro por remontar ao ano de 1950, ou mesmo de traslado para local de maior visibilidade pública condizente com a pujança do momento histórico nela refletido – memória coletiva.

Vê-se, na pintura mural concebida verticalmente sobre fundo negro – escolhido pelo pintor-escultor Abelardo da Hora (1924-2014) para, talvez, simbolizar o luto, a vergonha de época desumanizante –, quatro períodos bem definidos, a saber, de cima até embaixo: navio negreiro e homens subjugados, cabeças entre braços imobilizados, rostos para baixo, alguns em pé, olhares aterrorizados; no segundo plano, sob o árduo trabalho, negros lavrando a terra com enxadas, vistos, à distância, por jovens também escravizados e em idêntica labuta, todos comandados por feitor com revólver à mostra e botas com esporas, lançando longo chicote sobre os dorsos dos infelizes, sendo o seu semblante o mais horrível, monstruoso mesmo – estereótipo da maldade –, das figuras retratadas; segue-se a aparição de Joaquim Nabuco, elegantemente trajado, enérgico, segurando o texto libertário, e apontando para o capataz, tendo ao fundo membros da sociedade gesticulando em apoio ao evento redentor, outros lendo jornais noticiando a libertação duramente conquistada, em meio a ex-escravos de punhos cerrados – vitória –, mulheres negras vestidas de branco – paz – , beijando filhos nos braços; avistam-se, no último leitmotiv pictórico, ex-cativos como que gritando salves, expondo correntes partidas, outros de roupas brancas, felizes, enaltecendo acontecimento ímpar em suas existências…

Em discurso, como parlamentar, à Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro (1947), Gilberto Freyre (1900-1987), sociólogo e criador da FUNDAJ, enalteceu a importância de Joaquim Nabuco e de sua luta abolicionista: “(...) grande cidadão da América e do mundo, grande brasileiro do seu tempo e de todos os tempos, que foi Joaquim Nabuco, cuja voz está entre as que mais enobreceram a eloquência parlamentar no Brasil, e que foi pela inteligência, pela cultura, pelo espírito público, uma das figuras máximas do nosso país e do continente americano, e até uma das personalidades mais sugestivas do Ocidente no fim do século XIX e nos começos do XX, tal a fama que alcançou com seus escritos em francês e suas conferências em inglês, e, principalmente, com a repercussão, que chegou a Londres, a Paris e a Roma, do seu esforço de abolicionista ou de reformador social. (...) Donde já ser dito, e se poder dizer hoje com maior amplitude, que ‘o mais belo milagre da escravidão’, no Brasil, foi o de haver formado, ela própria, ‘o herói de sua própria redenção’.”.

Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre e Abelardo da Hora: notáveis pernambucanos!



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