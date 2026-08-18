Jogadas de risco

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A comentada série da Globoplay, Jogada de Risco, retrata um drama comum entre jogadores de futebol. Jovens que despontam, enriquecem e se perdem. Acabam trocando uma carreira de sucesso pelos excessos do dinheiro inesperado.

Algo disso se passa nos clubes. Com dinheiro em caixa, os dirigentes priorizam contratações caras e de impacto, pouco importam as dívidas. A conta, afinal, fica para a viúva: as gestões futuras, os credores e a própria sociedade, prejudicada pelos impostos que deixam de ser pagos.

É o que estamos vendo agora, justo após um boom de liquidez gerado por três novidades: a autorização para que clubes pedissem recuperação judicial; a explosão dos patrocínios das bets antes da regulamentação do setor; e a Lei do Mandante, que abriu espaço para a negociação dos direitos das partidas com as Ligas, em troca de adiantamentos milionários.

Como boa parte desses recursos foi canalizada para a aquisição de atletas, houve uma tremenda inflação de salários e transferências. É sintomático que as três maiores contratações da história do futebol brasileiro — Lucas Paquetá, Gerson e Vitor Roque — sejam todas recentes. O dinheiro novo foi rapidamente absorvido e quase nada usado para quitar dívidas ou investir em ativos de longo prazo, como CTs e base.

O balanço do G7 nordestino é ilustrativo, basta ver os déficits de Bahia (R$ 155 milhões), Sport (R$ 112 mi), Ceará (R$ 86 mi), Fortaleza (R$ 75 mi), Vitória (R$ 25 mi), Náutico (R$ 18 mi) e Santa Cruz (R$ 18 mi). Com exceção do Bahia, cujo dono tem condições de cobrir o rombo com aportes, os déficits dos demais clubes levam a atrasos, renegociações e empréstimos a juros elevados, sem que disso resultem melhorias estruturais.

A resposta da CBF veio com as regras de fair play financeiro, o chamado Sistema de Sustentabilidade Financeira. Quem não sanear as contas e continuar gastando acima de sua capacidade ficará sujeito a multas, perda de pontos e até exclusão de campeonatos. Simples assim, até porque o cumprimento é aferido por métricas objetivas.

A principal delas limita o custo do elenco (salários, encargos, direitos de imagem e amortizações) a 70% da soma de receitas, transferências e aportes em cada exercício. As regras começam a valer em 2027 e serão implantadas gradualmente até 2029.

A norma vem em boa hora, diante do alto endividamento dos clubes. Mas essa mesma realidade torna seu cumprimento mais difícil, já que boa parte deles terá de passar por profunda reestruturação financeira.

Isso deve provocar algumas transformações, entre elas uma nova onda de SAFs. O Fair Play as favorece ao permitir que as métricas sejam cumpridas por meio de aportes de capital, beneficiando clubes que contam com investidores, a exemplo do Bahia.

De um jeito ou de outro, todos os clubes precisarão se ajustar. O futebol não pode terminar em calote nos credores e no próprio Estado. O Fair Play é uma política social.







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