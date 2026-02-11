José Virgínio Nogueira, dr.

A- A+

Filho de Manoel José Virgínio e Quitéria Nogueira de Souza, nasceu em 15 de setembro de 1929, em Afogados da Ingazeira (PE).

De 1940/1950 trabalhou com o pai no Sítio Carnaibinha/ Pacus, na agricultura. Em 23 de junho de 1953 se casa com Terezinha Nogueira de Lima e, em 9 de maio de 1954, nasce Alberto, o primeiro filho do casal. Nessa época trabalhava com o sogro, Elpídio Nogueira de Lima.

Foi funcionário da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S/A – SANBRA, no período de julho de 1954 a maio de 1962.

Em 1956 fez o curso de admissão ao ginásio no Monsenhor Pinto de Campos. Aprovado, cursou o ginasial, concluindo-o em dezembro de 1959, com boas notas.

No período de 1963 a 1967 exerceu o cargo de Fiel ou Gerente da Companhia de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco – CAGEPE / CAS, agência Afogados da Ingazeira.

Na cidade de Serra Talhada-PE, cursou o Técnico em Contabilidade, concluindo-o em 10 de março de 1965; logo após, já em Afogados da Ingazeira, é contratado para lecionar no Pinto de Campos e Ginásio Industrial, de março de 1965 a dezembro de 1968 e de janeiro a setembro de 1969. Concluído o curso técnico, fez o vestibular de Direito na Sociedade Caruaruense de Ensino Superior, onde foi aprovado, concluindo-o em 21 de dezembro de 1968.

No mesmo ano foi eleito vereador com 463 votos, no município de Afogados da Ingazeira, exercendo o cargo até outubro de 1970, quando foi aprovado no concurso para o cargo de Juiz de Direito na Paraíba, sendo nomeado através de Ato do Dr. João Agripino Filho, governador na época, para a comarca de Aroeiras. Tomou posse em 10 de setembro de 1970 e, depois de Aroeiras, respondeu pelas comarcas de Umbuzeiro, Queimadas, Boqueirão, Ingá, Souza, Alagoinha e Guarabira. Nesta, foi agraciado com o Título de Cidadão Guarabirense.

Em 23 de dezembro de 1985 assumiu o cargo de juiz substituto da Comarca de Campina Grande-PB e, posteriormente, em 22 de junho de 1988, foi promovido, por merecimento, à 1ª Vara da Fazenda Pública.

Em 1989, recebeu o Título de Cidadão de Campina Grande-PB (Lei nº 2.003/1989). Naquela cidade foi professor de Educação Moral e Cívica e Direito Usual no Colégio Alfredo Dantas.

Em 9 de agosto de 1991 requereu sua aposentadoria, após 22 anos de exercício na Magistratura paraibana, e depois de ter orientado seus filhos Alberto e Cláudio Jean para seguirem a magistratura em Pernambuco, ter casado a filha Márcia Lúcia e preparando os filhos caçulas para o vestibular. Nessa época, a família estava toda radicada em Recife.

Completou ‘Bodas de Ouro’ em 2003 ao lado da sua Terezinha.

Sua vida resumia-se ao hábito da leitura, escrita e a satisfação em ver sua família crescendo feliz e com saúde.

Faleceu na capital pernambucana e foi sepultado em Afogados da Ingazeira.

