Lá e lô  (1)

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Nasci na terra do Leão do Norte, de pais, avós e bisavós pernambucanos. Os antepassados deles vieram da Península Ibérica e da Itália. Sempre me orgulhei das minhas origens, apesar das zorras que produziram essas misturas. Para desencargo de consciência, conheci países da América do Sul - Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru -, os EUA - do leste ao sudoeste, e um pouquinho das “Oropas”. Pouco de cada, por dois motivos: grana restrita e saudade deste país inzoneiro. Vi nesses lugares o que já conhecia por livros, filmes e relatos.

Tenho orgulho de ter nascido no Nordeste, em terras do pau-brasil, de falar o português e de conviver com um clima menos atarantado que o europeu ou o norte-americano. Morei em três estados fora da minha região e pude observar como agem e pensam em relação ao Nordeste. Fui privilegiado: alto, louro, olhos azuis, não era uma lombriga de cu de pobre (2), tinha emprego e onde morar. Para completar, participei com 50% da fabricação de um paulistano e dois mineiros, meus filhos queridos: belos e charmosos, que nem o pai.

Vale narrar o caso de uma professora com 16 anos de experiência em escolas de primeira linha do Recife, mestrado e cursos de especialização. O marido foi transferido para o Rio Grande do Sul, e ela se candidatou a uma vaga numa escola gaúcha. A entrevistadora perguntou se era nordestina. Diante da resposta afirmativa, comentou que achava estranho: ela era alta, loura, tinha boa postura, falava bem e poderia passar por uma gaúcha. A professora confirmou sua origem. A senhora fechou a pasta e foi direta: - Não contratamos nordestinos.

Em outro caso, fui protagonista. Trabalhava numa empresa baiana que concorreu para substituir uma companhia carioca considerada insatisfatória por uma contratante paulista. Apresentamos uma proposta acompanhada de um dossiê de fazer inveja até aos japoneses. Não fomos contratados. Por debaixo do pano, soubemos que ficamos de fora por sermos nordestinos. Contrataram outra firma. De onde? Do Rio de Janeiro.

Este texto é uma espécie de lamento. Talvez esteja de venta inchada (3). O nordestino pode ser comparado à Margô: contraiu tuberculose, foi para um sanatório e saiu curada. Mas o estigma ficou, e ninguém quis casar com ela. Até o fim da vida viveu com essa curiosidade poética: como é o beijo? Que sabor tem um beijo? (4)

Os tempos são outros e difíceis. O céu está nublado, sem perspectiva de sol. Por isso, vamos aprender a reconhecer o Brasil por inteiro, nos seus 8.515,767.049 Km², e deixar o lá e lô apenas para os jogos

de dominó.



(1) Frente e verso, de um lado e do outro, um extremo e outro.

(2) Lombriga de cu de pobre – magro demais, sibito.

(3) Estar chateado, embirrado, zangado

(4) Essa história faz parte do livro “Se for pra chorar, que seja de alegria”. BRANDÃO, Ignacio de Loyola. Global Editora, 2026



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