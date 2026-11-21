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"Não, porque no Nordeste..." "É que o nordestino..."

Toda vez que você sentir que está generalizando, faça um exercício simples: troque “Nordeste” por “Sudeste” e “nordestino” por “sudestino”, “centro-oestino”, “sulista” etc. Você já viu alguém dizer que vai viajar "para o Sudeste"? Já ouviu alguém chamar um capixaba de sudestino? Provavelmente, não. Os gentílicos estão aí, bem claros: carioca, paulista, mineiro, gaúcho… Por que a generalização acontece com os estados do Nordeste?

Nossa região é formada por nove estados, com características diversas. Mesmo dentro de Pernambuco, por exemplo, existem formas diferentes de falar, tanto na pronúncia das palavras quanto na entonação, no ritmo e na musicalidade das frases (o jeito de “cantar”). Os falantes de Belo Horizonte, Roma ou Paris também têm características próprias. Mas por que diabos tantas vezes o sotaque é descredibilizado quando se trata de Nordeste?

Em parte, porque a gente se acostumou, pela TV, a associar essas melodias à empregada doméstica da novela, ao garçom do filme, ao coitadinho que sonha em morar em São Paulo. E também nos acostumamos a reportagens que mostram um recorte que não representa toda a nossa realidade. Lembra quando pediram à paraibana Juliette para usar um sotaque "neutro"? Pois é. Esse neutro, na verdade, não é neutro. É um padrão de fala mais associado ao eixo Rio-São Paulo. E isso não define o nosso Brasil.

Ano após ano, parece que a história se repete. A novela "Lá na Minha Terra" se passa em Lavra Seca, uma cidade fictícia do “sertão nordestino”. Mas qual sertão, gente? Que Nordeste é esse que a televisão ainda quer retratar? Mais uma vez, lá vêm o vaqueiro, os cactos, a mulher que espera o marido que foi tentar a vida em São Paulo, como se São Paulo fosse, para todos, um exemplo de qualidade de vida ou de ascensão social. É um recorte tão clichê que chega a ser cansativo. Que fique claro que o problema não é mostrar esses elementos. É insistir apenas neles como se fossem suficientes para representar uma região inteira. Já chega, né?

A novela vem sendo alvo de muitas críticas nas redes sociais, fazendo muita gente pensar: por que a gente ainda usa tantos estereótipos? Pense no nosso dia a dia: a gente convive com pessoas de vários lugares, com jeitos diferentes de falar. Há pessoas que vieram de outros países e se esforçam para se comunicar em português, também com sotaque diferente. Se a realidade é assim, tão diversa, por que a televisão brasileira ainda insiste em não mostrá-la?

Do mesmo jeito que a TV deve mostrar a diversidade das pessoas, deveria apresentar, também, a variedade de sotaques. Mas não basta a televisão fazer a parte dela. Você também precisa parar de generalizar, parar de enxergar os estados do Nordeste como uma coisa só, parar de reduzir quem vive aqui às caricaturas do triângulo, da zabumba, do gibão. Esses elementos nos dão orgulho, sim, fazem parte de nossa história, mas são exatamente isso: parte. Não o todo. Já pensou se achássemos que o Rio é só violência, que São Paulo é só sapatênis ou que o Rio Grande do Sul é só alagamento? Misericórdia!

Então, da próxima vez que ouvir alguém começar uma frase com "é que o nordestino...", lembre-se do exercício: troque por sudestino ou outro gentílico. Se soar estranho, você entendeu.

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