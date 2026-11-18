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Os legados, como tudo aquilo que herdamos do passado ou deixaremos para o futuro, podem representar heranças do bem ou do mal. São marcas de nossa passagem pelo mundo, testemunhos do que fomos capazes de construir, preservar ou destruir.



Apesar do valioso acervo de conquistas e desacertos que recebemos das gerações anteriores, o cenário global da atualidade, marcado por profundos desarranjos políticos, econômicos e até naturais, não nos permite muito otimismo. Das previsões apocalípticas às turbulências que atingem até o sistema aéreo da poderosa nação do movimento MAGA, com suas imprevisíveis consequências, cresce a inquietante sensação de que estamos preparando para a posteridade uma herança muito pior do que aquela que recebemos.



Surpreende que os chamados "donos do mundo", investidos de poderes quase ilimitados e preocupados exclusivamente com o agora, pareçam indiferentes ao destino das gerações futuras. Como se o amanhã não lhes dissesse respeito, repetem comportamentos que fizeram de tenebrosos personagens da história símbolos inesquecíveis da crueldade humana.



Mais preocupante ainda é perceber que antigas atrocidades podem estar sendo reeditadas, ou mesmo superadas, com o auxílio das modernas tecnologias de destruição. Exércitos e batalhões, antes indispensáveis às grandes tragédias, podem hoje ser substituídos por simples comandos de computadores, capazes de desencadear o extermínio em massa.



Diante desse cenário, torna-se imprescindível, se ainda desejamos alimentar a esperança de um amanhã, começar a construir, mesmo com incomensurável atraso, o legado do bem. Uma proposta que talvez pareça ingênua utopia diante dos desmandos praticados pelos poderosos gestores globais, promotores de agressões ao homem e à natureza, como se estivessem preparando uma apoteótica despedida da vida terrena.



Entretanto, a construção de um futuro de paz, harmonia e prosperidade entre os povos não depende apenas das grandes decisões mundiais. Exige também contribuições individuais e coletivas, orientadas por valores, propósitos e compromissos. Significa estabelecer objetivos que ultrapassem os interesses pessoais, compartilhar experiências e conhecimentos e assumir responsabilidades perante a comunidade da qual fazemos parte.



É preciso cuidar do presente que ainda nos resta, mas, sobretudo, do amanhã que deixaremos.



Na esperança de que os legados do bem, mesmo diante de tantas adversidades, continuem iluminando nosso porvir, aproveitamos o ensejo para homenagear o saudoso pernambucano Claudionor Germano, mestre da alegria e expressão maior do orgulho de sermos nordestinos. Sua trajetória, marcada pela arte, pela cultura e pela capacidade de celebrar a vida, constitui um respeitável patrimônio de boas heranças.



Que exemplos como o seu nos ajudem a preservar a esperança e a construir um mundo em que os legados do bem sejam sempre maiores do que os do mal.



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