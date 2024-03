Lentes de contato podem reduzir a miopia em crianças

A- A+



Cada dia mais vem crescendo o número de pessoas que optam por utilizar lentes de contato. De acordo com a SOBLEC (Sociedade Brasileira de Lentes de Contato), mais de 3 milhões de brasileiros usam lentes de contato. Mas se engana quem pensa que as lentes são um acessório usado apenas para estética. Com as lentes de contato, não há obstrução visual causada pelas armações dos óculos, o que resulta em um campo de visão mais amplo e uma experiência visual mais abrangente.



Naturalmente, há quem se sinta mais confortável com o uso das lentes justamente pela questão da aparência. A capacidade de alterar a cor dos olhos com lentes coloridas é sempre um atrativo para os pacientes, por exemplo. As lentes de contato se adaptam diretamente à superfície do olho, proporcionando uma visão mais natural e sem distorções periféricas que podem ocorrer com alguns tipos de óculos.

Mas é fato que as lentes trazem verdadeiros ganhos de visão para os pacientes. Elas podem ser especialmente úteis para corrigir defeitos de visão específicos, como astigmatismo, presbiopia e ajudando também nos casos de anisometropia, proporcionando uma visão mais nítida e confortável do que os óculos em alguns casos.

Outro exemplo que podemos citar são os benefícios das lentes de contato em pacientes com miopia. A miopia é um erro que consiste na dificuldade em enxergar e distinguir imagens distantes. As principais causas desse erro estão relacionadas principalmente ao tamanho maior do globo ocular.



A OMS já considera a miopia como uma epidemia do século 21 e existem estudos que preveem que até metade da população mundial pode ser míope já em 2050. Com o avanço da tecnologia, a oftalmologia já dispõe de opções de lentes de contato capazes de reduzir a miopia, especialmente em crianças. Com o uso dessas lentes, prevenimos não só o aumento do grau, mas as consequências potencialmente graves associadas a uma miopia alta, como doenças na retina (maculopatia, descolamento, por exemplo).



Outra das principais vantagens das lentes de contato é a liberdade de movimento que elas proporcionam. O uso de lentes de contato elimina a necessidade de usar óculos, o que reduz a probabilidade de lesões faciais em caso de quedas ou contato corporal. Sem armações de óculos que possam quebrar ou causar ferimentos, quem leva uma vida ativa pode praticar seu esporte favorito sem medo.



Há uma ampla variedade de opções de lentes de contato disponíveis no mercado, incluindo lentes descartáveis diárias, quinzenais, mensais, coloridas, multifocais e muito mais. Isso permite que os usuários escolham a opção que melhor se adapta às suas necessidades e estilo de vida.



No entanto, é importante lembrar que o uso adequado e a higiene são fundamentais para garantir a saúde dos olhos ao utilizar lentes de contato. É preciso ficar atento à forma correta de higienizar o acessório, utilizando os produtos indicados para esse processo e não apenas água ou outra substância. Também devemos respeitar o prazo de validade e descartar as lentes na data indicada.

É importante ressaltar que antes do paciente iniciar o uso das lentes ou de qualquer outra medida, como colírios ou medicamentos, deve ter a recomendação de um especialista. Consultar um oftalmologista é essencial para determinar a melhor opção de lente e garantir uma adaptação confortável e segura.



*Oftalmologista do Hospital Santa Luzia



