Levando o futebol a sério

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Começou nos anos 80, quando clubes italianos adquiriram, de uma vez só, os principais jogadores da seleção. Falcão foi para a Roma, Zico para a Udinese e Sócrates, Fiorentina.

Nos anos 90, além de jogadores consagrados, a molecada pegaria o beco cedo. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, foi para o PSV aos 17 anos.

A partir dos anos 2000, passamos a exportar torcedores. Em qualquer praça ou playground do país, as camisas mais comuns são de Real Madrid, Manchester City e PSG.

Tem quem diga que é culpa da bola, afinal, lá se vão mais de 20 anos desde o penta. E isso me lembra Nelson Rodrigues que, às vésperas da Copa de 58, publicou “Complexo de Vira-Lata” e cravou: o problema não é de futebol, técnica ou tática, mas de confiança.

Algo parecido se passa hoje. Não falta futebol, já que os melhores do mundo ainda são brasileiros, mesmo jogando lá fora. Não falta confiança, pois 5 estrelas ninguém tem, só a gente. O problema está, mais uma vez, em outro lugar: o que falta é gestão.

A boa notícia é que uma revolução gerencial está em curso no futebol brasileiro. Assim como o Brasil conquistou a Copa de 58 na sequência do diagnóstico de Nelson Rodrigues, o impasse foi identificado e a virada já acontece em várias frentes.

A começar pelo Congresso, que fez sua parte aprovando leis de impacto direto sobre o esporte. É o caso da Lei do Mandante, da Lei Geral do Esporte e, em especial, da Lei da SAF, que criou um arcabouço jurídico para a entrada de investidores no futebol.

Nos clubes, além da transformação em SAFs, é cada vez mais comum que contratem CEOs, divulguem os balanços em dia e diversifiquem as fontes de receita. A torcida valoriza e admira os presidentes pela sua capacidade de gestão (Leila Pereira e Rodolfo Landim), não mais pela truculência (Eurico Miranda e Castor de Andrade).

Até mesmo a CBF tem surpreendido sob a liderança do novo presidente, o roraimense Samir Xaud. Os programas de fair play financeiro e de profissionalização dos árbitros são bons exemplos, além do calendário com estaduais mais curtos e o Brasileirão desde o início do ano.

Problemas, é claro, ainda existem. E muitos: a violência das torcidas organizadas, a falta de uma liga própria dos clubes, entre outros tantos.



Mas que estamos vivendo um momento de transformação, isso é “óbvio ululante”, como diria Nelson Rodrigues. O público, aliás, que também o diga: a média da atual edição do Brasileirão é de 23 mil torcedores por jogo.

Dentro das quatro linhas, os clubes brasileiros fizeram bonito no Mundial de Clubes, batendo PSG, Chelsea e Inter de Milão. E ainda venceram as últimas sete edições da Libertadores, para desespero dos argentinos, que definham pela falta de investimentos enquanto a AFA ainda proíbe a criação de SAFs no país.

A partir de agora, meus artigos na Folha de Pernambuco vão refletir sobre a revolução em curso. Ou melhor, farão parte dela. Estaremos juntos às terças.





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