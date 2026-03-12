Liderança, oração

A- A+

Lideranças espalhadas no planeta Terra divergem e também convergem pela mesma intenção: Dominação.

Dominação do comércio de Petróleo, de pequenos e grandes espaços de terra. Controle de insumos energéticos, gestão de tráfegos marítimos e aéreos.

Algumas dessas ditas lideranças são eleitas por pseudo democracias, outras chegam ao poder por ditaduras escancaradas.

De toda forma, a maioria das lideranças existentes nesse planeta querem dominar, subjugando costumes, crenças, cultura e conhecimentos.

Ressalte-se também que tais espaços de lideranças são dominados por energias masculinas. Homens idosos que ainda não amadureceram o Menino que foram (e são) um dia.

Sair desse modelo sistêmico imperialista não parece das tarefas mais fáceis. Ceder poderes é tudo que não aceitam fazer.

Com isso o planeta vai caminhando para um reset, total ou parcial. O Fogo desmedido está se expandindo.

Talvez se os novos líderes assumirem que são “ponta de flecha”. Se ao declararem uma guerra estejam no campo de batalha à frente de suas tropas. Não mais escondidos em Bunkers como ratos num porão. Talvez caminhemos para uma solução.

Nesse reset que se aproxima surgirão novos líderes de pequenas comunidades, verdadeiros cuidadores do seu povo.

Lideranças que Vivem e Morrem por causas nobres, de reencontrar o caminho do coração.

Essas mulheres e homens buscarão o amadurecimento de toda uma geração. Reencontrarão a Criança que foram e elas os ensinarão. Aprenderão a ser leves, a somar, a compartilhar...

Compreenderão que para se educar uma criança é preciso de Toda uma Aldeia (provérbio africano).

Essa é a minha oração!







___

