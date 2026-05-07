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opinião Limbo previdenciário não nasce do INSS, muitas vezes nasce da gestão da empresa

Uma análise recente publicada no JOTA recolocou o tema em evidência ao comentar uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. O episódio traz de volta uma pergunta que nem sempre aparece com clareza nas discussões trabalhistas. Quando exatamente surge o chamado limbo previdenciário?

O caso mostra que nem toda situação em que o empregado deixa de trabalhar após um período de afastamento configura automaticamente esse fenômeno.

A análise parte de um ponto relativamente objetivo. O limbo surge quando há divergência entre duas avaliações distintas. De um lado, o INSS considera o trabalhador apto para retornar. De outro, o serviço médico da empresa o considera inapto. Nesse intervalo, o empregado pode ficar sem benefício e sem salário.

Esse desencontro mostra que o sistema nem sempre opera de forma coordenada. A capacidade laboral passa a ser avaliada por dois circuitos médicos distintos, o previdenciário e o ocupacional. Quando suas conclusões não convergem, abre-se uma zona cinzenta que frequentemente acaba sendo resolvida no Judiciário.

No julgamento analisado, porém, o Tribunal identificou um cenário diferente. Não havia afastamento previdenciário nem concessão de auxílio-doença. O histórico indicava apenas a apresentação de atestados médicos de curta duração e períodos de ausência ao trabalho. Também não se comprovou que a empresa tenha impedido o retorno da empregada às atividades.

Diante desse quadro, concluiu-se que não havia limbo previdenciário. A ausência de trabalho, sem benefício previdenciário e sem prova de recusa patronal, não gerava direito ao pagamento de salários ou indenizações.

Decisões desse tipo indicam um movimento que começa a aparecer com mais frequência na jurisprudência trabalhista. O limbo deixa de ser tratado como situação presumida e passa a exigir demonstração concreta de impedimento patronal ao retorno.

Para as empresas, a consequência prática aparece no momento mais sensível do processo, o retorno ao trabalho.

Convocação formal para retorno, exame ocupacional registrado, documentação das tentativas de reintegração e comunicação estruturada entre RH e medicina do trabalho ajudam a reduzir incertezas e evitam que situações administrativas evoluam para litígios.

Em outras palavras, o chamado limbo previdenciário muitas vezes não é um problema do sistema previdenciário. É um problema de governança interna.

* Advogada especialista em Direito do Trabalho Empresarial e sócia do escritório Urbano Vitalino Advogados.

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