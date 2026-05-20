Livre pensar é só pensar

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Gostaria de iniciar este artigo esclarecendo – até de forma veemente, faço questão – que não estou aqui defendendo o atual governo; muito menos as duas outras gestões anteriores do mandatário da vez.

Este texto, ironicamente, pretende relembrar o famoso remédio “Fosfosol” – os mais antigos, lá dos anos 1980, certamente entenderão. Estou no jornalismo político há 38 anos, 25 deles vividos dentro das redações, quando jornais ainda existiam de verdade, sem essa competição medíocre e nada educativa que vemos hoje pela notícia em tempo real, esteja ela correta, errada, completa ou capenga.



O leitor pode não acreditar, mas, como repórter especial, cheguei a receber permissão para passar até dois meses coordenando uma única reportagem investigativa. Isso existiu por um tempo e, garanto aos colegas recém-formados que jamais saberão como era bom.

Ainda assim nunca escapei, tanto como repórter, como colunista ou editor de política, de ser “julgado” ideologicamente. Dependia apenas do viés que ocupasse o poder naquele momento. Admito que chegava a me divertir com certos ataques, alguns absolutamente sem noção: “é um petista, um comunista”; ou, “é um bajulador dos tucanos”. Só para citar uns que tenho anotados.



O motivo deste texto é bem mais simples: alimento uma esperança – até utópica – de contribuir com o eleitor menos informado. Não precisa estar na bolha de fulano ou ciclano. Basta atentar para o cenário atual que vem se desdobrando a partir da denúncia das ligações nada republicanas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.



Em recente ato de pré-campanha, liderado por Flávio Bolsonaro, ele envergava uma camiseta verde estampada com dizeres: “O pix é de Bolsonaro. O Master é do Lula”. Uma provocação, sugerindo que o governo petista era quem se aproveitava das benesses concedidas por Vorcaro, hoje pivô do furacão de denúncias contra suas instituições financeiras.



Nem sei bem se chegaram a se passar 24 horas até começarem a pipocar os áudios escusos – e sustento que o são – nos quais o senador, crítico ferrenho da relação Lula/Vorcaro, cobra recursos ao mesmo banqueiro para cobrir gastos com o filme “Dark Horse” (Cavalo Negro) que, embora pouquíssima gente soubesse da sua produção, versaria sobre a trajetória do seu pai, o ex-presidente – hoje presidiário – Jair Bolsonaro.



A finalidade do filme – com direito à contratação de atores hollywoodianos – seria mostrar o empenho do ex-presidente em favor dos brasileiros, sua trajetória como herói nacional. Mas, como Jair está preso e inelegível, a película serviria, na realidade, para embasar a campanha do próprio Flávio ao Palácio do Planalto. Afinal, Jair já avisou que não abre mão de uma candidatura “monárquica”, ou seja, que carregue o sobrenome Bolsonaro. A comparação com a dinastia italiana dos Médicis, assessorados por Nicolau Maquiavel, me passou como uma sombra pela cabeça.



A revelação dos áudios pela PF tumultuou a pré-candidatura do senador do PL, que já ultrapassava o presidente Lula em algumas pesquisas. Só não acredita que tais acontecimentos podem atrapalhar a campanha do filho do “Cavalo Negro” quem é, ou muito inocente, ou parte consolidada da bolha que ainda crê piamente na inocência do ex-presidente.



Agora, para não dizer que não falei de flores, discordo de algumas ações, executadas ou não pelo atual governo. Falta criatividade, atenção, escuta. Enfim, falta aquele humanismo das suas duas gestões anteriores, que ajudaram a tirar mais de 20 milhões de pessoas da linha de pobreza e dar a elas, ao menos, três refeições ao dia. Sem imaginar que, poucos anos depois, estariam tendo que correr atrás de caminhões de lixo e se estapear por ossos – alguns já apodrecidos – despejados pelos açougues. São cenas documentadas em fotos, áudios, vídeos e testemunhos, para quem insistir em alegar que “não lembra”.



Não enxergo no atual governo Lula um adversário mais forte contra a sua reeleição que o próprio Lula. Tem errado a mão no campo político, na diplomacia e até na economia, embora siga firme na defesa dos menos favorecidos, reconstruindo o que as elites do governo anterior tentaram, a todo custo, destruir e apagar da memória dos brasileiros.



Já no caso de Lula, por acaso, alguém assistiu, nos últimos quatro anos, ele estimular acampamentos em frente aos quartéis, clamando por “salvação”? Alguém presenciou faixas e bandeiras pedindo a volta do AI-5, da ditadura militar e da “morte aos comunistas” nas manifestações do PT? Ao contrário, Lula tem lidado cada vez melhor com os presidentes capitalistas do primeiro mundo, voltando a elevar o Brasil a um patamar mais elevado.

Mas, vamos lá: “Luladrão”!



Nada ficou comprovado, após mais de 500 dias de cárcere a que o ex-presidente foi submetido, com a influência do juiz Sérgio Moro – premiado, após a vitória de Bolsonaro com a chefia do Ministério da Justiça – visando facilitar a eleição de Jair. Curioso é que, hoje, os dois estão rompidos e mal se cumprimentam. Seria mera ingratidão ou algum temor mais profundo? Vai saber...



Vamos lá, novamente: “Bolsonaro ladrão”!

Esse refrão, confesso, nunca ouvi. Mas, nem precisou. O noticiário fala por si. Desde as benesses asseguradas à família até mesmo joias presenteadas pelos árabes ao Tesouro Brasileiro, que quase terminaram nos cofres dos Bolsonaro. Para não ir mais além.



Voltemos ao caso do Banco Master e Daniel Vorcaro, apenas para concluir este texto, que terminou mais longo que eu pretendia. Os 24 milhões de dólares orçados para a produção do filme “Dark Horse”, caso não tivessem sido descobertos pela PF – assim como a amizade entre Flávio e Vorcaro, revelada nas gravações – entrariam para a história do cinema como a produção mais cara das nacionais já realizadas.



O senador Flávio Bolsonaro tem certa razão ao afirmar que se tratava de dinheiro privado. E atacou o PT, avisando que não havia Lei Rouanet nem quaisquer outros financiamentos públicos. Entretanto, o fato de omitir a relação com o banqueiro preso e ainda tentar jogá-la sobre o seu adversário, bem como a informação de que o principal “gestor” dos recursos do filme seria o deputado quase “norte-americano” Eduardo Bolsonaro, já deixa qualquer um de orelhas em pé.





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