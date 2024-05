Logística 5.0 foca no bem-estar e segurança dos motoristas

A- A+

A evolução da revolução industrial, a popular Indústria 5.0, visa à integração entre humanos e máquinas. Neste sentido, a tecnologia éprojetadapara trabalhar em parceria comoshumanos, valorizandohabilidades cognitivasúnicas e promovendomaior eficiência,inovação e personalização na produção, com foco em sustentabilidade e bem-estar humano. Essa revolução traz consigo transformações, inclusive no segmento de Logística e Transportes,fundamental para qualquer indústria. Um artigo da Harvard BusinessReview, intitulado 'The Key to HappyCustomers?', mostra comoháuma forte ligaçãoestatística entreobemestar dos funcionários e a satisfação do cliente, reverberandona qualidade, produtividade e crescimentodas empresas. Mais de 60% dos entrevistados corroboram com a ideia na pesquisa. A Logística de Transportes 5.0 reconhece que a satisfaçãodomotorista é fundamental equeousoeficiente da tecnologia, como IoT, inteligência artificial e navegação avançada, pode facilitar suas tarefas diárias, como tornar as rotas previsíveis e trazer equilíbrio entre carga de trabalho e pausas adequadas. Neste sentido,tecnologiasquevãoaoencontrodoconceito Logística 5.0 fazem uma profunda diferença. É o caso da Videotelemetria, que coleta imagens do motorista e do veículo, ainda consegue monitorar a fadiga e o nível de estresse dos motoristas. Isso permite que as empresas intervenham quando um motorista deixa de cumprir algum requisito de segurança ou até mesmo se ele estiver sobrecarregado, oferecendo pausas adequadasouapoioemocional, contribuindopara a saúdemental e físicadosmotoristas, incluindo o cumprimentodas leis de horas de trabalho, descanso adequado e condições ergonômicas nos veículos. Outra funcionalidade já disponível no mercado, que proporciona aumento da qualidade de trabalho, é o 'Check List', que acompanha todos os processos de verificaçãodomotorista, comoregistrode conduçãoe suas licenças, como também os itens dos veículos, que contribuem para uma condução mais eficiente. Essas ferramentas são concebidas para apoiar os motoristas em suas responsabilidades, promovendo uma entrega mais eficiente e, ao mesmo tempo, respeitando suas habilidades e experiências. Mudar uma cultura para fazer com que os profissionais entendam a necessidade de contar com a tecnologia nem sempre é fácil, especialmente de quem aprendeu, durante grande parte da carreira, a lidar de outras formas com os desafios do dia a dianas estradas. No entanto, ao reconhecer a importânciadosprofissionais que estão na linha de frente da entrega, com um ambiente onde a tecnologia e osmotoristas atuamjuntosparaproporcionar não apenas entregas eficientes, mas também qualidade de trabalho, criamos experiências satisfatórias para todos.

*CEO DA INFLEET

