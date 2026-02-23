'Longa manus' de Tramp assusta a caterva vermelha  

A- A+

Dedico este artigo ao lindo filósofo Olavo de Carvalho, odiado pela intelijumência de esquerda devido ao simples fato de ser um gênio da fauna brasileira



MONTANHAS DA JAQUEIRA —A ‘Longa manus’ do cowboy Donald Tramp nas eleições deste ano assusta a caterva vermelha no Brazil. Há poucos meses o comissário Dirceu alertou que a disputa será muito difícil e a ingerência dos EUA no Continente é um dado de realidade. Sempre foi, com base na geopolítica de influência no hemisfério Ocidental ao menos desde o final da guerra de 1945-1946.

A ‘Longa manus’ de Trump opera através da CIA e da Secretaria de Estado de Marco Rubio.

OoO

Nos tempos belicosos de 1964 foi montada a operação Tio Sam, formada pelo porta-aviões Forrestal, navios de guerra e destroieres posicionados no litoral como força dissuasória para ser acionada no caso de as esquerdas tentarem a implantação de um regime à moda do paraíso comunista de Cuba. Mas o contragolpe foi implantado sem resistência e os navios de guerra do Tio Sam navegaram em oceanos pacíficos.

OoO

Nas eleições de 2022, sob o Governo globalista de Joe Biden, aconteceu uma grande avalanche de dólares em favor das esquerdas no Hemisfério através da CIA e da Usaid. A Usaid foi desmontada por Elon Musk. A CIA, Matrix de conspirações, continua a cada dia mais rica e mais atuante. A política do Big Stick do cowboy Donald Tramp é acionada no lombo dos globalistas e da cultura Woke de esquerda. O Big Stick adota a seguinte filosofia: “Fale macio e carregue um grande porrete”.

OoO

As lábias dos lábios de Lula pedem ao cowboy Tramp para manter neutralidade nas eleições do Brazil e até evocam o espírito do cangaceiro Lampião. Feito o careca do INSS e os bandoleiros do banco Master, os cangaçeiros de Lampião e seu bando saqueavam proprietários e extorquiam fazendeiros, mas pediam a bênção do Padim Ciço e renegavam os hereges comunistas. A geopolítica do multilateralismo é exercitada para minar a Hegemonia dos Estados Unidos no ocidental e apoiar ditaduras de esquerda.

OoO

O regime comunista de Cuba sobrevive como a ditadura mais longeva do Continente, desde 1959. Faliu. Está em vigência agora um regime análogo à escravidão, com requintes de repressão tanto ou quanto cruel. A redenção só poderá ser alcançada com o extermínio do regime comunista. A maldição deitou raízes ao longo de 60 anos de ditadura. O fantasma barbudo de Fidel Castro ainda assusta, feito uma perna cabeluda. A perna cabeluda de Pernambuco é comunista.

OoO

Cuba hoje é uma sucursal do inferno. Mesmo assim, a caterva não dá o braço esquerdo a torcer. Este é o legado das esquerdas na América Latina. Funciona o lema: eles não esquecem nunca e não aprendem jamais. Outro exemplo nefasto é a Nicará, onde impera a repressão do ex-guerrilheiro sandinista, o terrorista Daniel Ortega.

Em meio a tantos escândalos de corrupção que respingam no governo, convém à mundiça da caterva vermelha colocar as barbas de molho. Hasta la vista, cabroeira!





___

