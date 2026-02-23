Lucro presumido ficou mais oneroso e complexo

A- A+

A Lei Complementar No 224 (LC) de 26.12.2025 dispõe sobre a redução de incentivos e de benefícios fiscais para diversos setores da economia e também para algumas modalidades de associações sem fins lucrativos.

Essa LC foi regulamentada pela Instrução Normativa (IN) da RFB nº 2.306, de 22.01.2026, que introduz novos critérios para redução de incentivos tributários concedidos pela União.

Dentre as alterações trazidas por estas normas, destaca-se as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Presumido que iniciam o ano de 2026 com aumento do IRPJ e da CSLL.

Estas Sociedades terão um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL sobre a parcela da receita bruta anual que ultrapassar R$ 5 milhões. Até esse valor, continuam valendo os percentuais de presunção já previstos na legislação.

Para aplicar esse limite ao longo do ano, o valor de R$ 5 milhões é dividido entre os quatro trimestres, o que corresponde a R$ 1,25 milhão por trimestre. Quando a receita de um trimestre superar esse limite, o acréscimo de 10% incide somente sobre a parte que exceder o valor.

No último trimestre do ano, a sociedade deve verificar a receita total acumulada no exercício. Se o faturamento anual não atingir R$ 5 milhões, o acréscimo não se aplica, e a sociedade poderá recalcular os impostos pagos anteriormente e compensar eventuais valores pagos a maior. Caso o faturamento anual ultrapasse o limite, a regra prevê ajustes, para que o acréscimo seja aplicado apenas sobre o valor efetivamente excedente.

A IN RFB 2.306/2026 também esclarece que as sociedades com mais de uma atividade, sujeitas a percentuais diferentes de presunção, devem aplicar o acréscimo de forma proporcional à receita de cada operação.

Esse aumento na presunção do Lucro Presumido passa a pressionar diretamente a margem operacional das sociedades em geral. Negócios que antes conseguiam absorver a carga tributária, dentro da sistemática de tributação em vigor até 2025, passam a sentir o efeito no resultado, mesmo mantendo o mesmo nível de faturamento e custos.

O impacto na nova sistemática tributária também chega ao caixa, já que o aumento do IRPJ e da CSLL ocorre de forma contínua durante todo o ano. Para muitas sociedades, isso reduz a margem de segurança financeira, limita investimentos e exige um controle orçamentário mais rigoroso.

Por isso, é importante analisar por meio de planejamento tributário se o Lucro Presumido continua vantajoso.

Outro ponto a destacar é que essa alteração na legislação tributária equipara o aumento nos percentuais de presunção do Lucro Presumido, como sendo uma redução de benefício fiscal, levando a entender que a presunção do Lucro Presumido é um benefício fiscal para os contribuintes.

Contudo, cabe esclarecer, que o Lucro Presumido não é benefício ou incentivo fiscal, mas método legal de apuração do lucro tributável, que se justifica pela simplicidade e previsibilidade, e não pela concessão de vantagem estatal.

Por este motivo, as sociedades estão tendo êxito no Poder Judiciário contra esta mudança, o que não elimina a insegurança jurídica, diante do aumento da carga tributária e a maior complexidade.

Por fim, toda essa oneração e complexidade vai em sentido contrário a simplificação e na contramão do desenvolvimento da economia e do ambiente de negócios.





