Lula deveria dizer a Tramp: I love you, brother!

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – Se o guru da seita vermelha tivesse um pingo de juízo no couro cabeludo, ele diria: Tramp, my brother, I love you. Thank you por ter enquadrado os bandidos do PCC e do CV como terroristas. Come on, everybody galera! Vamos pra cima dos gângsters e serpentes do sistema financeiro nacional!

O enquadramento das facções como terroristas desloca o enfrentamento no cenário externo do campo policial para o campo militar. O crime não se combate com proselitismo político nem com retórica. Se combate com money e bala na agulha. Lamentável é saber que o governo brasileiro reduziu em 4,4 bilhões o orçamento do Ministério da Defesa. Se eu fosse afilhado do Duque de Caxias ficaria preocupado.

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O gângster Nicolas Maduro era um câncer no couro cabeludo da Venezuela e foi extirpado pelo cirurgião Donald Tramp. Cuba é um furúnculo comunista e também está na fila para ser sajado. Os comunistas invocam a soberania da ditadura. Esta é uma batalha perdida para a caterva vermelha.

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Falar em soberania nacional é uma balela. O que conspira contra a soberania são as máfias criminosas. Conspiram contra a nação. Contra a sociedade. Contra as famílias. Contra as pessoas. Onde estavam os soberanos e os suseranos dos palácios quando os tentáculos do crime organizado se expandiram em todos os quadrantes e esferas nacionais?

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O governo entendeu que insistir nesse capítulo de contestar o enquadramento das facções criminosas como terroristas é pisar na bola e agora desloca o foco para as tarifas. O vermelhão aposta num inimigo externo para atrair apoios e bancar o valentão.

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Bocas de fumo, isto são vírgulas irrelevantes. Servem apenas para criminalizar as periferias. Se os líderes do sistema prisional fossem tão fortes, não estariam presos. O crime organizado opera através de gargantas profundas tecnológicas. As fintechs são ninhos de gângsters.

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O guru da seita vermelha ficou invocado com o cowboy Donald Tramp e transferiu os insultos para o ministro-secretário Marco Rubio. Disse que o rapaz não gosta do Brazil e é um latino-americano frustrado. Se tu é muito macho por que não esculacha o chefe dele, o Mister Tramp? Vai ficar ainda mais invocado quando for concedida a alforria para libertar os cubanos do regime escravagista-comunista.

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Terminou dia 5 deste mês de junho o prazo dado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para que empresas internacionais rompam seus laços ou se ajustem com o Grupo de Administração Empresarial S.A. - Gaesa, mantido pela ditadura de Cuba. Criado pelo ditador fantasma Raul Castro, o Gaesa é gerido pelos seus comparsas corruptos. Possui ativos avaliados em 18 bilhões de dólares às custas da miséria da população. A vela fúnebre de cera do comunismo está se exaurindo.

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Naquela noite ensolarada aconteceu nesta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, o golpe à moda da Viúva Porcina, aquele que foi sem nunca ter sido. Se a Viúva Porcina existe, tudo é permitido para perpetuar a seita vermelha no poder.





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