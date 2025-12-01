"Lulinha paz e amor" aciona o modus operandi do indulto

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — O psicanalista Carl Jung ensinou: “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”. O suíço Jung foi uma grande alma, em ciências e humanidades.

Os juízes do 8 de janeiro dominavam todas as doutrinas e teorias sobre a matéria. As almas tocadas por eles não eram apenas algoritmos de 11 dígitos. Não foram julgados CPFs. Algoritmos não possuem alma.

Detentor das maiores honrarias do Exército Brasileiro, por missões desempenhadas no Brasil e no Exterior, o general Augusto Heleno, de 78 anos, foi condenado à prisão perpétua ou a pena de morte, com 21 anos de cadeia. Entre os principais réus, três generais e um almirante também foram condenados à prisão perpétua ou à morte.

Bolsonaro foi condenado à pena de morte e cada dia leva uma nova facada. Não foram julgados traficantes, nem homicidas cruéis nem estupradores. Comemorar a morte ou prisão perpétua de adversários, é crueldade.

1968 foi um ano que não terminou, diziam as manchetes de antigamente por conta do famigerado AI-5 e de transgressões culturais. O ano de 1968 só terminou em 1979 com a anistia. O 8 de janeiro foi um dia que ainda não terminou.

“Me mataram, querida tia Wene”, disse Santiago Nasar, personagem da “Crônica de uma morte anunciada” do genial Gabriel Garcia Marquez, ao cambalear com as tripas na mão antes de desabar e morrer. Santiago havia sido acusado falsamente de desonrar uma sobrinha e foi morto a facadas pelos irmãos dela para vingar a desonra.

Esta terra de Vera Cruz, a terra da Verdadeira Cruz, cambaleia com o coração sangrando em meio a facadas e maldições.

Depois das sentenças já transitadas em julgado, generais ainda serão julgados pelo STM, sem data marcada, passíveis de condenação como indignos do oficialato e das funções militares. A morte moral é mais dolorosa que a morte física.

Quando irá terminar o 8 de janeiro? Vejamos.

Anistia é uma bandeira das oposições hoje fragmentadas. É processo complexo, depende de mobilização da opinião pública e de consenso entre lideranças partidárias. Além de complexo, seria um processo demorado e sujeito a contestações.

EUREKA! Natal é tempo de indulto. Assim feito o estalo do Padre Vieira, poderá acontecer o “estalo de Lula” na cabeça do presidente para acionar o modus operandi “Lulinha paz e amor”, conceder o indulto e zerar o 8 de janeiro. Ele não precisa pedir licença a ninguém. O “estalo de Lula” teria o condão de ser acatado pelos três Poderes e até as oposições lhe beijariam as mãos. Eles espetaria no peito as insígnias do Pacificador Nacional e seria aclamado por todas as tribos. Se Zeus quiser haverá o indulto para serenar o coração do Brazil. Oh glória!

