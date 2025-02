A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – O Lunário-3 é uma lua minguante, perdeu os encantos. O historiador Pereira da Costa afirma que havia um ditado em Portugal: “Quando míngua a lua, não comece coisa algū”. O Véio quase sesquicentenário não é mais aquele.



OoO



Eis o macróbio político mais antigo em circulação no Planalto, nas planícies, na Alvorada, no crepúsculo, em todos os cantos onde canta o carcará e onde cantava o sabiá.



OoO



Nascido na mesma era do jubiloso Diário de Pernambuco, o Véio Vermelhão assiste ao espetáculo das estrelas cadentes. É bonito de ver e triste de viver. O comissário treinado pela revolução decadente de Cuba e amante do comunismo, artífice e pontífice do Mensalão, foi consumido pela ambição de poder, cassado e encarcerado. Confessava sem pudor que o objetivo do partido era tomar o poder, mais que ganhar eleição. Os tesoureiros e dilúvios e genuínos devotos das malandragens caíram no ostracismo.



OoO



Era uma vez uma senhora (não consigo lembrar o nome dela, de jeito nenhum) que nos tempos remotos pertencia a um partido das armas chamado de revolucionário. Havia tiros e bombas, o Brazil parecia um faroeste. Por artes do Cordão Encarnado a senhora subiu a rampa do Planalto e cometeu a proeza de arruinar as finanças públicas de Pindorama. Até que ela foi ejetada da poltrona presidencial. Disputou uma vaga no Senado e cometeu mais uma proeza de ficar no rabo da gata. “De tanto ver triunfar as nulidades”, como dizia Rui Barbosa, foi nomeada mandachuva de um dos bancos mais importantes do mundo, na China, com salário de sheik do petróleo.



OoO



MAKE AMERICA GREAT AGAIN — O mundo livre e civilizado espera que o Governo de Donald Trump esmague a ditadura assassina e terrorista de Nicolas Maduro na Venezuela. O galegão será ainda maior.



OoO



Saudades do ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto. O Véio Vermelho dizia que ele era responsável por todo o desmantelo da economia ao elevar a taxa Selic até 12,25 % ao ano. Não havia razão para juros tão altos, disse o Vermelhão. Daí nomeou para o BC seu compadre Galípolo.



OoO



Mas, Galípolo é um galo de briga e não baixou a crista, elevou a taxa Selic para 13,25 % e disse que haverá novos aumentos. E agora, quem será o culpado? Possivelmente o PIX ou Elon Musk, a quem a madame Jota dirigiu palavrões e desafiou para uma briga de foice.



OoO



Na hora do Angelus, quando a Terra cumpre sua trajetória ao redor do Sol sem variar um bilionésimo de segundo, em obediência às leis divinas de gravitação universal, o guru da seita vermelha assiste ao espetáculo do poente ao som do Bolero de Ravel e do forró de Ravel numa praia da pequenina e heroica Parahyba. Emocionado, ele implora aos céus que se houver uma nova encarnação seja nomeado regente do Lunário Perpétuo número 4. Artista com fama internacional, Ravel nunca recebeu recursos da Lei Rouanet.







* Periodista, escritor e quase poeta.



___

