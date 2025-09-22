Macron virou Micron

A- A+

A França está numa encruzilhada. Nas eleições de abril de 2022, Emmanuel Macron foi reeleito com 58,6% dos votos contra 41,46% de Marine Le Pen. Ele não venceu a eleição; foi Le Pen quem perdeu. Ela assustou no 1º turno, mas chegou ao 2º com uma baita rejeição do eleitor médio, especialmente nas grandes cidades, perdendo votos do centro e vendo a esquerda ter como única opção votar em Macron.

Em junho, nas eleições parlamentares, nenhum partido conseguiu maioria absoluta. O resultado foi uma crise permanente. Macron está no 5º primeiro-ministro e sua popularidade caiu para meros 24%, de acordo com pesquisa Ipsos divulgada em 9 de setembro.

Aquele Macron ousado e charmoso empossado em 2017, encolheu, perdeu o encanto, virou “Micron”. É seguramente o presidente mais impopular da 5ª República. Esta semana a França foi tomada por protestos. Na quinta-feira, o povo pediu a renúncia do presidente, numa onda de protestos parecida com a dos jalecos amarelos em 2018. O governo gasta muito e gasta mal, mostram as contas. A dívida pública já está em 114% do PIB e o déficit público em 5,8%, quase o dobro do limite de 3% recomendado pela União Europeia.

Antes de cair em 8 de setembro, deposto por uma moção de desconfiança votada no Parlamento, o ex-primeiro-ministro François Bayrou disse claramente que os jovens franceses corriam sério risco de enfrentar dificuldades na hora da aposentadoria, porque a França estava trilhando o mesmo caminho da Grécia de anos atrás, quando o governo suspendeu o pagamento de pensões por falta de dinheiro.

Os franceses têm um enorme apego aos seus direitos e benefícios. Depois da 2ª Guerra, a elite teve de negociar com as classes populares. Foram elas que defenderam o país dos nazistas, engrossaram as fileiras da Resistência de Jean Moulin, deram seu sangue pela pátria, enquanto os ricos fugiam para os Estados Unidos ou colaboravam com os alemães na chamada República de Vichy, comandada pelo entreguista marechal Philippe Pétain.

Nos anos 1950 em diante, os trabalhadores e a classe média conquistaram mais direitos e houve uma maior distribuição de renda. Essa situação durou até o início dos anos 1990, quando o mundo começou a sofrer novas transformações provocadas pela queda da União Soviética e iniciando uma era de concentração de renda cada vez maior, como explicou o filósofo Stéphane Hessel (1917-2013) no seu livro “Indignai-vos”. François Mitterrand deixou o poder em 1995, encerrando o primeiro governo socialista da França.

Em seguida vieram dois governos de direita: Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, este último um desastrado que acabou processado por corrupção. Veio François Hollande, socialista, inábil, comandou um governo ruim e acabou perdendo as condições de disputar a reeleição. Foi substituído por Macron, um jovem banqueiro sócio do Rothschild & Cie Banque na França.

Fez um 1º mandato razoável, enfrentou questões delicadas como o Brexit, e tinha maioria no Parlamento. Mas bastou ganhar a eleição de 2022 para empurrar a França para uma das suas maiores crises políticas e sociais desde a criação da 5ª República. O governo atravessa um turbilhão de instabilidade parlamentar, pressão dos mercados financeiros e revolta popular, que culminou nesta semana em uma greve geral paralisando transportes, escolas e hospitais em todo o país. Os manifestantes pediam aumento de impostos para os ricos e menos cortes de gastos.

Um mau começo de 2º mandato sem maioria legislativa. Sua coalizão, a Ensemble, conquistou só 245 cadeiras na Assembleia Nacional (577 deputados), longe da maioria absoluta de 289. O Parlamento fragmentado deu força inédita à esquerda reunida na Nupes e ao Rassemblement National, de extrema-direita, liderado por Marine Le Pen, agora com uma bancada recorde de 89 deputados.

Num sistema parlamentarista como o da França, um governo sem maioria é um governo fraco. Para aprovar leis e orçamentos, Macron recorreu repetidamente ao artigo 49.3 da Constituição, que permite adotar medidas sem votação plena, o que rendeu críticas de excesso de autoritarismo e alimentou protestos.

A reforma da Previdência elevou a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos, simbolizou o desgaste. Imposta em 2023, desencadeou uma onda de greves e manifestações nacionais. A partir de então, sucessivos primeiros-ministros enfrentaram dificuldades para governar.

Élisabeth Borne deixou o cargo depois de perder apoio parlamentar; François Bayrou caiu em setembro de 2025, derrotado por uma moção de censura depois de apresentar um plano de austeridade.

A nomeação de Sébastien Lecornu, 39 anos, como novo premiê não apaziguou os ânimos. Pelo contrário: a agenda de cortes orçamentários proposta pelo governo provocou uma resposta imediata dos sindicatos. A palavra de ordem é: “Os políticos vivem muito melhor que o povo”.

Enquanto a crise política se aprofundava, a situação econômica também se deteriorava. Os déficits persistentes levaram a agência Fitch a rebaixar a nota de crédito do país de AAA para A+.

Na última semana, a tensão explodiu em uma greve geral convocada pelas principais centrais sindicais. Os protestos reuniram milhares de pessoas em Paris, Marselha, Lyon e outras cidades. Cerca de 900 mil pessoas foram para as ruas. Trens cancelados, escolas suspenderam aulas e hospitais operaram com equipes reduzidas. “Vamos bloquear tudo”, gritavam os manifestantes.

Os sindicatos acusam o governo de tentar fazer os trabalhadores pagarem a conta da crise fiscal. “Não aceitaremos cortes que destruam serviços públicos e prejudiquem aposentados e jovens”, afirmou Laurent Berger, um dos líderes sindicais no comando das manifestações. A polícia usou e abusou da violência, colocou 80.000 homens nas ruas e centenas foram presos, com muitos feridos nos confrontos.

O presidente está numa encruzilhada: ou cede às ruas e adia medidas de austeridade, arriscando maior deterioração das contas públicas, ou mantém os cortes e amplia a revolta social. Sem maioria parlamentar e com a confiança popular em queda, Macron está no pior dos mundos.

Numa tática de avestruz, ele tem buscado o palco internacional para tentar compensar a impopularidade. Quer reconhecer o Estado Palestino na Assembleia Geral da ONU e posar de amigo da natureza na COP30. Nada disso resolve a situação da França e dos franceses. Sem garantir estabilidade, ele terá de decidir se convoca novas eleições ou renuncia.

A crise tem tudo para incendiar ainda mais o país. E um dos motivos é a falta de maturidade política do presidente. Ele jamais terá o sangue frio de François Mitterrand, que viu a oposição vencer a eleição, nomeou Jacques Chirac primeiro-ministro e completou o governo reconhecido como um dos maiores estadistas da França. Macron, tudo indica, deixará a política pela porta dos fundos.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também