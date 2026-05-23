Maio Verde: diagnóstico precoce é a principal arma contra o glaucoma

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O Maio Verde é uma campanha nacional de conscientização voltada para a prevenção e o combate ao glaucoma, uma doença ocular silenciosa e considerada uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. A iniciativa busca alertar a população sobre a importância dos exames oftalmológicos periódicos e do diagnóstico precoce.

O glaucoma é uma doença que provoca danos progressivos ao nervo óptico, estrutura responsável por levar as informações visuais dos olhos ao cérebro. Na maioria dos casos, está associado ao aumento da pressão intraocular, embora também possa surgir em pacientes com pressão ocular considerada normal.

O grande desafio do glaucoma é justamente o fato de que, nas fases iniciais, ele raramente apresenta sintomas. O paciente continua enxergando normalmente e, muitas vezes, não percebe que a visão periférica está sendo comprometida gradativamente. Quando os sinais se tornam perceptíveis, geralmente já existe uma perda visual importante e irreversível.

Por isso, o acompanhamento oftalmológico regular é fundamental. Consultas preventivas permitem identificar alterações precoces e iniciar o tratamento antes que a doença avance. Pessoas acima dos 40 anos devem intensificar os cuidados, especialmente aquelas que possuem histórico familiar de glaucoma, diabetes, hipertensão arterial ou fazem uso frequente de corticoides.

Os exames para diagnóstico são rápidos, seguros e fundamentais para a preservação da visão. Entre eles estão a medição da pressão ocular, avaliação do nervo óptico, exame de campo visual e tomografias oculares que ajudam a detectar alterações ainda no início da doença. Atualmente, a oftalmologia dispõe de recursos modernos capazes de auxiliar no diagnóstico precoce e no acompanhamento preciso da evolução do glaucoma. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de evitar danos severos à visão.

O tratamento varia de acordo com cada paciente e pode incluir colírios, procedimentos a laser e cirurgias. Em todos os casos, a adesão correta ao tratamento é indispensável para controlar a progressão da doença. Muitos pacientes interrompem o uso da medicação por não apresentarem sintomas, o que aumenta significativamente os riscos de perda visual.

Outro ponto importante é combater a falsa ideia de que apenas idosos desenvolvem glaucoma. Embora seja mais comum com o envelhecimento, a doença também pode atingir adultos jovens e, em casos raros, até crianças.

Durante o Maio Verde, reforçamos a necessidade de ampliar o acesso à informação e incentivar a prevenção. A saúde ocular deve ser encarada como parte essencial do cuidado com a saúde geral e da manutenção da qualidade de vida. O glaucoma pode ser silencioso, mas a prevenção precisa ser ativa. Consultar regularmente o oftalmologista continua sendo a melhor forma de proteger a visão e garantir um diagnóstico precoce.





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