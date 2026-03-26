Mais um que se vai

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Todos os dias quando acordava encontrava um bom dia no meu zap. Era de Lêda Rivas.. Agora não mais os terei, mas um dia, quem sabe é Deus, nós nos encontraremos e colocaremos os assuntos em dia...

É que sexta-feira, dia 13, ela se foi, vitimada por um infarto fulminante e partiu. Naquele dia fez um ano da morte também de um amigo muito querido, monsenhor Edvaldo Bezerra, quando fui à missa e me emocionei por demais, as lágrimas chegaram aos meus olhos, pelas palavras proferidas pelo atual pároco da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, a da Pracinha, padre Fábio Farias, que, inclusive o lembrou com o canto do hino da nossa padroeira.

Conheci Lêda na década de setenta, quando ela era assessora do então reitor da Universidade Católica de Pernambuco, professor Potiguar Matos, tendo feito, desde então, amizade com os dois. Eu era repórter do Jornal do Commercio e cobria a área de educação e cultura.

Por muitos anos continuamos a nos encontrar, quando ela trabalhou, por mais de vinte anos, no Diário de Pernambuco, onde foi editora do Caderno Viver e organizou e chefiou o Departamento de Pesquisa, que foi destruído quando ela foi afastada daquele jornal.

Mas, ela não ficou parada, foi ser assessora de Comunicação da Fundação Joaquim Nabuco, tendo também sido professora na Universidade Federal de Pernambuco.

Quando se afastou destas atividades, continuou a trabalhar, parece-me com uma irmã, como revisora, organizadora e editora de textos de livros. Ela não parava e sempre estava a escrever, manifestando suas opiniões, protestando e denunciando o que não considerava correto.

Por muitos anos nossos encontros se davam no almoço que realizava para rever amigos quando se matava saudades e também se cooperava com o natal da Apae de Pernambuco. Quantas fotografias tenho daquelas reuniões e tantos que lá compareciam já se foram.

Já li o que meu ex-aluno Magno Martins escreveu sobre ela no seu blog e agora quero ser mais uma a falar sobre ela, como ela fez muitas vezes sobre nossos muitos colegas que já se foram.

Como ela, eu também não vou a velórios ou enterros, quero recordar os amigos quando com eles me encontrava. E por você Lêda rezei em casa e comungarei por você na missa que assisto todos os domingos na igreja da pracinha de Boa Viagem. Assim Lêda quero não lhe dar um adeus agora, mas um até breve lá em cima, se o merecermos, quando voltaremos a conversar.



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