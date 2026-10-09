Mais uma aula do Mestre Warren Ativos Não Produtivos 

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Chamou a minha atenção há um bom tempo esse tema, cujo o enfrentamento responsável possui o condão de quebrar paradigmas entranhados, na cultura do brasileiro principalmente, em nossa percepção primitiva de patrimônio.



Desde pequenos escutamos dos nossos pais, tios, amigos da família: “Imóvel nunca perde o valor! ”; “invista em imóvel porque é mais seguro! ”; “Imóvel é imóvel! ” .... E por aí vai.



Outrossim, não podemos fechar questão a esse respeito sem dar espaço a visão crítica acerca de colocar dinheiro em imóveis que não remuneram. Bens que ficam parados. Que não geram aluguéis ou produção. Warren Buffett os chama de “ativo improdutivo ou especulativo”. Categoria perigosa. De grande pujança na drenagem de recursos.

Imóvel requer contínua manutenção. Taxas de condomínio, tributos, gastos cartoriais, despesas de segurança, limpeza, entre outros. O carregamento desses custos é inevitável. Se não for produtivo, ou de baixo retorno, inexoravelmente o imóvel vai gerar um resultado negativo na operação. Na verdade, o retorno real há de ser relevante para cobrir a aplicação mensal/anual nas “despesas” aqui exemplificadas.



Esperar que ativos inertes hibernem a espera de uma proposta de compra futura e acompanhar essa incerteza, deixa de ser investimento e passa a ser pura especulação. Torcida para que o preço suba e consiga vendê-lo mais caro do que comprou e gastou por meses ou anos. Não tendo criado o bem imóvel nenhuma riqueza nova, porquanto parado, o incauto proprietário vira passageiro da aposta. Roleta da sorte.



Logicamente que não falo neste artigo de qualquer imóvel. Ativos produtivos fazem todo o sentido. Bens que geram riqueza por meio de arrendamento/aluguel ou utilizados como plataforma de processos produtivos. Fazendas que cultivam grãos, parques operativos de empresas que auferem lucros e distribuem dividendos. Pessoas físicas e jurídicas que alugam imóveis para estadia ou uso comercial.



A mais famosa manifestação de Warren Buffett a respeito da matéria, onde desaconselha de forma veemente a especulação com imóveis e outros ativos improdutivos, pode ser encontrada na Carta Anual de 2013 aos acionistas do Berkshire Hathaway. Nesse documento ele utiliza dois casos como ilustração. Investiu em uma fazenda no Nebraska em 1986 e em um imóvel comercial na vizinhança de campus universitário em 1993. Resumidamente, na primeira operação preço baixo de terras em razão de estouro de bolha de crédito agrícola, enxergou superávit com retorno anual de 10% do investimento, no cultivo de milho e soja, e delegou a gestão a um agricultor especialista (seu filho). No longo prazo o rendimento da fazenda triplicou e o valor da terra multiplicou por 5 vezes. Na outra experiência, adquiriu um prédio comercial de varejo próximo à Universidade de Nova Iorque.



Avaliou que aluguéis estavam deprimidos devido á gestão ruim e que a proximidade com a NYU garantiria alta taxa de ocupação, o que poderia gerar cerca de 10% de retorno anual do capital. Entregou a gestão a um especialista em administração de shoppings. A receitas de aluguel aumentaram drasticamente e o retorno atingiu patamar de 35% ao ano sobre o investimento original.



As lições que ficam: Ele não mais olhou para as cotações de preço de venda do bem imóvel, após a data da compra. Focou no monitoramento para acompanhar a capacidade de gerar riqueza da fazenda e do imóvel urbano, mediante produção agrícola rentável e retorno atrativo do prédio que compara, respectivamente. Ele apenas olhava o dinheiro dos aluguéis e da venda de grãos entrando na conta.



Moral da história: Não é preciso ser um especialista se você focar na produtividade e delegar a quem entende. Comprar ativos subvalorizados gerador de fluxo de caixa resiliente protege o investidor de flutuações macroeconômicas. Por outro lado, comprar imóveis para esperar um dia vender com lucro, ou ainda possuir vários ativos que só produzem gastos, é receita pronta para derreter patrimônio.



A minha finalidade foi, tão somente, além de compartilhar os ensinamentos que me esbarraram em algumas leituras sobre esse conteúdo, de chamar a atenção para que não haja precipitação na hora de investir e do risco escondido ao empatar o suado dinheirinho em bens que não geram retorno.

Para finalizar, cabe um alerta: Não se deve ter, em nada na vida, um rigor paranoico!



“Poxa, então não devo construir, nem comprar uma casa de campo?”. Não é isso! Reformar um carro antigo. Comprar um barco. Gastar numa casa de praia. Todo o direito. Sonho merece respeito. Projetar bem-estar é Terapia. Estou falando de evitar pesadelo.



A disciplina não deve maltratar o sonho!



* Contador, diretor do Instituto Brasileiro de Finanças - IBEF/PE e diretor do Grupo EQM.





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