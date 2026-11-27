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O contribuinte brasileiro já aprendeu a esperar o pior depois das eleições. Mas o que veio em 24.11.2026 foi além das expectativas negativas: “mais uma facada após as eleições”. A Lei Complementar nº 239, de 11.11.2026, sancionada sem vetos pelo presidente Lula, estabelece medidas de ajuste fiscal. Entre as medidas aprovadas, destaca-se a elevação de 10% para 20% do acréscimo aplicado aos percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL sobre a parcela da receita bruta que exceder R$ 5 milhões anuais, observado o limite proporcional de R$ 1,25 milhão por trimestre. A nova regra exige que as empresas tributadas pelo Lucro Presumido revejam seus cálculos e reavaliem o planejamento tributário. Vale lembrar que, no início de 2026, já havia ocorrido um primeiro aumento, decorrente da Lei Complementar nº 224, de 26.12.2025, que introduziu um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção sobre a receita excedente ao limite estabelecido de R$ 5 milhões. Na prática, os contribuintes enfrentarão dois aumentos consecutivos: o primeiro, de 10%, em 2026, e o segundo, elevando esse acréscimo para 20%, em 2027.



Ou seja, quem fatura acima de R$ 5 milhões por ano pagará mais impostos a partir de 1º de janeiro de 2027, em relação ao IRPJ, e a partir de 1º de março de 2027, quanto à CSLL em razão do princípio da anterioridade nonagesimal (noventena), aplicável às contribuições sociais. Para uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, o percentual de presunção, que era de 32%, passará para 38,4%. É mais dinheiro saindo do caixa, sem que a empresa tenha vendido um real a mais. Essa nova sistemática exige a segregação das receitas submetidas a diferentes percentuais de presunção, aumentando a complexidade dos cálculos e os custos de conformidade fiscal. Os reflexos dessa mudança vão muito além do recolhimento dos tributos.



O aumento da base de cálculo reduz diretamente a margem operacional das empresas, comprometendo a geração de caixa, limitando investimentos e exigindo maior rigor no controle orçamentário e financeiro. Diante desse cenário, torna-se indispensável reavaliar, por meio de um planejamento tributário, se o Lucro Presumido continuará sendo a alternativa mais vantajosa ou se a migração para o Lucro Real poderá proporcionar economia tributária. Essa análise ganha ainda mais relevância com a Reforma Tributária. A partir de 2027, o PIS e a COFINS serão extintos e substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), cuja sistemática de apuração e aproveitamento de créditos será diferente da atual.



Assim, a escolha do regime tributário deverá considerar também os efeitos da nova contribuição. O Lucro Presumido é um regime tributário que tem o propósito de justamente simplificar a vida das empresas que não apuram seus resultados pelo Lucro Real. Quando o governo aumenta os percentuais de presunção, está admitindo, por imposição legal, que a empresa obteve um lucro maior do que aquele efetivamente apurado. Na prática, pode-se tributar um lucro que sequer existiu. E quem paga essa conta? Não é o governo. É o empresário, que poderá ter de repassar o aumento aos preços; é o trabalhador, sujeito ao risco de perder seu emprego; e é o consumidor, que acabará pagando mais caro pelos produtos e serviços. O Brasil precisa de uma reforma tributária que simplifique, estimule os investimentos e ofereça segurança jurídica, e não de medidas que aumentem a carga tributária e penalizem quem produz e gera empregos. Sob o pretexto de promover o ajuste fiscal, o governo impõe mais um sacrifício aos contribuintes. “É mais uma facada após as eleições”.



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