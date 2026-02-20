Manifesto de um médico cansado

A- A+

Tenho 83 anos.

Não devo favor a político algum.

Não dependo de governo.

Passei 58 anos exercendo a medicina — 55 deles no Sertão do Pajeú, em Tabira, onde fui prefeito por duas vezes e deputado estadual uma vez.

Eu servi.

E hoje escrevo porque estou cansado.

Cansado de ver o Brasil viver de escândalo em escândalo como se fosse rotina administrativa.

Banestado. Correios. Caixa. INSS. Bancos públicos e privado como o Banco Master, sob influência política. Relações promíscuas entre poder e interesses privados. Sempre há uma justificativa técnica. Sempre há uma nota oficial. Sempre há um silêncio conveniente depois.

O sistema não quebra. Ele se adapta.

O cidadão comum não tem esse privilégio.

Atrase um imposto.

Atrase uma contribuição.

Atrase uma guia.

O Estado cai sobre você com todo o peso.

Mas quando o assunto envolve milhões, escritórios influentes, conexões políticas e relações familiares próximas ao poder, tudo vira debate jurídico sofisticado.

O problema não é ideológico.

É estrutural.

Criou-se no Brasil uma cultura de convivência entre autoridade pública e interesses privados que seria inaceitável em qualquer República madura.

Não faço acusações pessoais. Faço uma denúncia moral:

Perdemos o pudor institucional.

A legalidade virou escudo.

A ética virou discurso.

A indignação virou espetáculo passageiro.

E o povo?

Sustenta tudo.

Vivemos dois países:

O oficial, que fala em democracia.

E o real, onde facções criminosas disputam território e o Estado parece incapaz de impor respeito.

O mais grave não é a existência de corrupção. Isso sempre existiu na história humana.

O mais grave é a sensação de que ela se tornou parte do funcionamento normal da máquina.

Quando o cidadão começa a desconfiar até das estruturas superiores da República, não estamos diante de um escândalo — estamos diante de uma crise moral.

Passei minha vida operando com as mãos limpas.

Trouxe milhares de crianças ao mundo.

Trabalhei em hospital do interior, enfrentando falta de recursos, improvisando para salvar vidas.

Nunca me foi permitido errar.

Por que o poder pode?

O Brasil não precisa de mais discursos inflamados.

Precisa de vergonha na cara institucional.

Precisa de distanciamento absoluto entre quem decide e quem lucra.

Precisa de punição que doa.

Se não houver ruptura ética, continuaremos sendo um país rico administrado como se fosse herança de família.

Estou na velhice.

Não temo a morte.

Temo deixar para meus filhos e netos um país onde o certo virou ingenuidade.

Este não é um texto de oposição.

É um grito de quem cumpriu seu dever.

E exige que a República cumpra o dela.

