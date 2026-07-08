Mantendo a aspiração inicial rumo ao futuro e criando grandes realizações

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Em 1º de julho de 2026, celebra-se o 105º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh). Ao longo de 105 anos, o PCCh manteve-se fiel à sua aspiração inicial e à missão de buscar a felicidade do povo chinês e a revitalização da nação chinesa, criando conquistas extraordinárias, por meio de esforços incansáveis.

Fundado em 1921, em meio ao grande despertar do povo chinês e da nação chinesa e à estreita integração entre o marxismo-leninismo e o movimento operário chinês, o PCCh surgiu em resposta às necessidades do momento histórico. Desde então, tornou-se a mais confiável força dirigente da China, impulsionando profundas transformações no país.

O PCCh nasceu para o povo. Ao longo de 105 anos, sob sua liderança, o povo chinês, através de uma luta incansável, alcançou grandes conquistas na Revolução Novo-Democrática, na Revolução e Construção Socialistas, na Reforma e Abertura, na Modernização Socialista e no Socialismo com Características Chinesas na Nova Era. A vida da população evoluiu, passando da insuficiência alimentar e de abrigo para uma prosperidade moderada em todos os aspectos, permitindo que o povo avance com confiança, independência e autossuperação rumo ao futuro.

O PCCh prosperou graças ao povo. Nas práticas da revolução, da construção, da reforma e da nova era, liderou o povo na abertura e na manutenção do caminho do socialismo com características chinesas, percorrendo, em apenas algumas décadas, o caminho da industrialização que levou centenas de anos para ser concluído pelos países desenvolvidos, criando dois grandes milagres: o rápido desenvolvimento econômico e a estabilidade social duradoura. Hoje, a grande revitalização da nação chinesa tornou-se uma tendência irreversível, revelando perspectivas brilhantes.

Ao longo de 105 anos, o PCCh tem-se mantido do lado certo da história e do progresso da civilização humana e, por meio da luta incansável e do espírito de autoaperfeiçoamento, contribuiu para transformar o panorama do desenvolvimento mundial. Atualmente, promove a modernização ao estilo chinês, ampliando os caminhos para a modernização dos países em desenvolvimento. A China promove a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, contribuindo com a sabedoria, as propostas e a força chinesas para enfrentar grandes desafios da humanidade. A China socialista, liderada pelo PCCh, é reconhecida como construtora da paz mundial, contribuidora para o desenvolvimento global e defensora da ordem internacional.

Ao longo de 105 anos, as conquistas da China resultaram da luta incansável de gerações sucessivas de membros do PCCh, que, unidos, lideraram o povo chinês. Nesta nova jornada, o PCCh continuará a promover a paz, o desenvolvimento, a cooperação e o benefício mútuo, impulsionando a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, da Iniciativa de Segurança Global, da Iniciativa de Civilização Global e da Iniciativa de Governança Global, injetando mais energia positiva na paz e no desenvolvimento mundiais.





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