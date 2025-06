Manutenção automotiva: principais cuidados para uma viagem segura

A- A+

Com a chegada das férias escolares e até mesmo de feriados prolongados, muitos brasileiros começam a planejar suas viagens de carro. Com roteiro definido, malas prontas e reservas realizadas, é necessário verificar se a manutenção automotiva está em dia, garantindo que o veículo esteja preparado para pegar estrada.

De acordo com o Panorama de Acidentes Rodoviários da Confederação Nacional de Transportes (CNT), mais de 70 mil acidentes foram registrados em 2024, em diferentes rodovias do Brasil. Já uma pesquisa do Instituto Scaringella Trânsito, a falta de manutenção preventiva dos veículos está relacionada a cerca de 30% dos acidentes rodoviários no país, muitos deles evitáveis com simples ações de manutenção.

Este volume de acidentes, em consequência da falta de manutenção, pode estar atrelado à questão de alguns motoristas só perceberem a importância da revisão quando já enfrentam problemas durante a viagem, relevando o fato de que a maioria dessas ocorrências poderiam ser evitadas com uma manutenção preventiva focada na verificação de componentes essenciais.

O que verificar na manutenção automotiva antes de pegar estrada?

Mesmo quando a manutenção é realizada, grande parte dos motoristas prioriza a verificação de itens como pneus, pastilhas de freio, luzes e outros itens visíveis, mas nem sempre se lembram da importância dos lubrificantes e fluídos automotivos.

O mercado investe constantemente em tecnologia para lubrificantes, aumentando consideravelmente o padrão de qualidade destes produtos. Diante disto, não basta apenas a verificação das partes visíveis do automóvel, a manutenção dos sistemas internos é tão relevante quanto para o seu funcionamento.

Desta maneira, torna-se fundamental revisar os fluidos que mantêm o funcionamento do veículo em condições ideais, incluindo no checklist da manutenção não só o óleo do motor, que reduz o atrito e protege o conjunto mecânico contra desgaste, mas também o líquido de arrefecimento, que contribui para regular a temperatura do motor, o fluido de freio, para garantir a eficiência da frenagem com uma resposta rápida e segura, e o óleo de transmissão, tanto em câmbios manuais quanto em automáticos, para assegurar trocas suaves e evitar falhas graves.

Escolha adequada de lubrificantes e fluidos

A escolha correta dos produtos também é determinante para o desempenho do veículo e a segurança dos passageiros. Além da realização da manutenção, é fundamental a utilização de produtos automotivos desenvolvidos para atender às especificações de cada modelo e com desempenho comprovado.

Cada veículo possui características próprias e por isso é imprescindível consultar o manual antes de realizar qualquer substituição. O uso de produtos fora das especificações recomendadas, ou de baixa qualidade, pode comprometer o desempenho do automóvel, acelerar o desgaste de componentes e até mesmo provocar danos irreversíveis ao motor e à transmissão.

Além disso, o acompanhamento com um profissional qualificado permite diagnósticos mais precisos, inclusive de falhas incipientes que podem passar despercebidas em inspeções visuais. A utilização de ferramentas adequadas e a leitura de parâmetros eletrônicos com scanners automotivos são exemplos de recursos importantes para uma análise técnica eficaz.

Manutenção automotiva como estratégia de economia

Embora alguns motoristas ainda enxerguem a manutenção preventiva como um gasto evitável, trata-se, na prática, de uma estratégia eficiente para evitar prejuízos maiores no futuro. Uma falha mecânica em meio a uma viagem pode representar, além de risco à segurança dos ocupantes, custos elevados com guincho, hospedagem inesperada e reparos emergenciais, muitas vezes realizados em locais com estrutura limitada.

O planejamento prévio da revisão também permite maior controle financeiro, já que o proprietário pode agendar os serviços com antecedência, comparar orçamentos e adquirir peças e produtos de qualidade.

Estar com o carro em condições ideais é uma responsabilidade compartilhada com todos os demais usuários das vias. Pneus desgastados, falhas no sistema de freios ou superaquecimento do motor podem provocar acidentes com múltiplos veículos, afetando vidas que nada tinham relação com aquela negligência.

Portanto, ao programar as férias, é essencial incluir a manutenção automotiva como etapa obrigatória do planejamento. Isso significa não apenas verificar itens básicos, mas considerar o conjunto completo que assegura o desempenho, a eficiência e a confiabilidade do veículo ao longo de todo o trajeto.





