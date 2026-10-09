Mapa da mina

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Estava assistindo ao noticiário sobre a eleição. O apresentador exibe o mapa do Brasil. Nele, mostravam-se dois espaços: um, azul, maior, abrangendo Sul, Sudeste e Centro Oeste. Outro espaço, vermelho, menor, contemplando Nordeste e parte do Norte. O azul representa a votação de Flávio Bolsonaro. O vermelho representa a votação de Lula da Silva.

Olhei. Fui prestando menos atenção à voz do âncora. Voltei-me para meus próprios pensamentos. Revi, num átimo, informações sobre os estados do Nordeste, a desigualdade entre as Regiões do país. Possibilidades produtivas e limites de crescimento nordestino. Valores culturais e preconceitos que cercam a Região. Lembrei do Manifesto Regionalista de1926, coordenado por Gilberto Freyre.

Geograficamente, pode-se falar de uma Região Norte. Ou de Região Sul. Com suficientes homogeneidades integradoras. Mas dificilmente se pode afirmar que exista, culturalmente, uma Região Sudeste. Pelas diferenças entre os estados que a compõem. Região mesmo, por seus vínculos, seus elos e suas cores, é o Nordeste. Raymundo Faoro, um gaúcho, disse: “Há um mistério cultural nordestino”.

Na verdade, segundo Freyre, somos um elenco de Regiões antes de sermos uma coleção arbitrária de estados. E compreender o Brasil é promover uma troca de experiências. E de afetos. Talvez ele quisesse, sem o dizer, desenhar um brazilian way of life. Contrapondo-se ao american way of life. Porque time is not money. E porque o brasileiro se volta muito mais à noção ibérica do tempo. Inclusive com sua siesta após o almoço.

A obra intelectual de Gilberto Freyre é plástica. E traz certa sensualidade. Escapa à bifurcação entre o espartano e o apolíneo. E opta pelo dionisíaco. Nem podia ser diferente. Pois o brasileiro é trirracial: indígena por natureza; melancólico por português; e alegre, batuqueiro, por africano. Essa marca é viva no Nordeste. E o é também no Rio de Janeiro. Embora o seja menos no clima frio Sulino. Sem esquecer que o regionalismo é tradicionalista e modernista. Ao mesmo tempo.

É por aí que se explica a existência do revolucionário Glauber Rocha e do aristocrático Francisco Brennand. O som-ritmo de Naná Vasconcelos e as evocações líricas de Nelson Ferreira. As criações compadecidas de Ariano Suassuna e o senso amoroso de Jorge Amado. Tudo isso numa mesma configuração geográfica; numa mesma Região; como se fosse um jardim, onde brotam plantas e flores de variadas espécies. Mas uma só inspiração. Pluricultural.

Joaquim Falcão, no prefácio ao Manifesto, reeditado pela FUNDAJ em 2016, escreveu que há no Nordeste valores exóticos. Humanos. Um tipo de franciscanismo que aproxima dos homens árvores e animais. Todos aqui se tornam irmãos, tios, compadres. Uma negra velha, toda tarde conversava com uma jaqueira e dizia: minha nega, meu bem, meu benzinho. Como poetas que ouvem estrelas.

Ao reler o Manifesto, imaginei o quanto de oferta o Nordeste constitui para o Brasil. Não apenas como parte de um passado heroico; nem somente como patrimônio histórico e cultural; mas como oportunidade para o futuro; como chance de investimento para o desenvolvimento nacional. O Nordeste é uma solução para acelerar o crescimento nacional. Não voltei a ouvir o âncora da TV. Mas pensei: está aí um projeto para um governo que chegue em 2027.







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