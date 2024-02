Maquiagens no Carnaval podem representar perigo para a saúde ocular

A- A+

Com a chegada do Carnaval, teremos um período de muita festa, cores e alegria. Mas essa época do ano também representa perigo para a saúde dos olhos. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), duas em cada 10 mulheres sofrem com problemas oculares causados pelo uso incorreto de produtos de maquiagem na região dos olhos.

A saúde ocular é de extrema importância, e a utilização de produtos químicos presentes em maquiagens e colas para cílios pode representar riscos significativos para os olhos. É crucial destacar os perigos associados a esses produtos e conscientizar o público sobre a necessidade de precauções ao usá-los.

A lesão acontece quando uma substância química entra em contato com a córnea, causando irritação. Pode ser algo sólido, líquido ou mesmo em pó. Qualquer substância que cause fricção ou alguma reação química na superfície do olho pode causar uma lesão.

Vale lembrar que em 2023, houve uma verdadeira explosão de casos no Recife relacionados ao uso de pomadas modeladoras para tranças. Ao entrar em contato com o suor e a chuva, o produto escorria para os olhos, causando problemas como dor, visão embaçada e sensação de queimação na área.

Muitos produtos de maquiagem contêm substâncias químicas que podem causar irritação nos olhos, resultando em vermelhidão, coceira e lacrimejamento. Além disso, algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas a determinados componentes, agravando os sintomas e exigindo atenção médica imediata.

Na hora de usar maquiagem ou outros produtos de beleza, a recomendação é prestar muita atenção na procedência e ficar atento ao prazo de validade. Outra dica é nunca compartilhar a maquiagem com ninguém. O uso de cílios postiços e lentes de contato também precisa ser encarado com cuidado, já que são corpos estranhos para os olhos. É preciso ficar atento para sempre higienizar as lentes e nunca dormir com elas.

Substâncias químicas agressivas presentes na cola podem causar danos à córnea, resultando em irritação, inflamação e até mesmo úlceras oculares. A fixação inadequada dos cílios postiços também pode aumentar o risco de partículas entrarem nos olhos, causando desconforto e danos.

A contaminação bacteriana é um perigo potencial ao compartilhar produtos de maquiagem ou ao não seguir as práticas de higiene adequadas. Infecções oculares, como conjuntivite, podem se desenvolver, causando desconforto, vermelhidão e, em casos mais graves, comprometimento da visão.

As festas muitas vezes ocorrem ao ar livre e durante o dia. O uso de óculos de sol com proteção UV é crucial para proteger os olhos da exposição prolongada aos raios solares e prevenir danos a longo prazo. Os óculos também ajudam a se precaver contra a entrada de poeira e outras partículas que podem penetrar na região ocular.

Também é recomendável usar protetor solar que não contenha substâncias tóxicas para os olhos, se hidratar regularmente e tomar cuidado com luzes piscantes e outros estímulos visuais que possam causar desconforto.

Se algo cair no olho, é importante que se lave o olho copiosamente com água corrente para remover a substância que está causando essa irritação. Se esse agente que está causando uma ferida na córnea não é removido, essa ferida vai ficando cada vez mais profunda e gerando maior comprometimento para a visão.

Se após a lavagem o olho continuar vermelho, irritado, doendo ou ainda com uma sensação de corpo estranho, não tente solucionar o problema sozinho. Evite a automedicação, pois você pode agravar ainda mais o quadro. O melhor é sempre procurar logo ajuda médica de um oftalmologista, que poderá indicar o tratamento adequado para a sua saúde ocular.



Aproveite ao máximo o seu Carnaval, mas não esqueça de cuidar da saúde ocular. Medidas simples como uso de óculos e higienização constante dos olhos contribuem para uma festa segura. A prevenção é a chave para manter a visão saudável.



*Oftalmologista do Hope

Veja também

OPINIÃO O que já é conhecido de outros carnavais