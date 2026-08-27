Margarida Cantarelli, um Ícone de Pernambuco

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Quando Ricardo Lustosa, eminente Presidente deste Grupo de Executivos do Recife convidou-me para saudar Margarida Cantarelli na homenagem que o GERE lhe prestaria, como ícone de Pernambuco, aceitei, honrado, o desafio, sem sequer indagar qual seria a data, o local e as armas, pois determinadas tarefas são, sob todos os aspectos, irrecusáveis.

É em razão deste fato, portanto, que aqui me encontro, como exercício de um muito prazeroso dever.

A Professora Margarida de Oliveira Cantarelli é uma das mais ilustres personalidades pernambucanas e saudá-la em nome dos integrantes desta Instituição, que está viva desde 1965, é, para mim, uma enorme satisfação, e, sem dúvida, um grande prestígio pessoal, que recolho com alegria e gratidão.

Isto porque, além de todo o merecimento, além dos atributos, dos predicados virtuosos, de uma longa jornada na vida pública em nosso Estado, Dra. Margarida é um símbolo, uma legenda, uma centelha do que aqui, nesta Província Rebelde, se fez de melhor e, por isso, é tão respeitada, querida e reverenciada por onde passou e passa, deixando a marca da competência, da simplicidade, da habilidade, da afeição ao diálogo, da severidade ética, da Promotora em busca de Justiça, da Magistrada com senso de raro equilíbrio, da professora vivaz e empática, da personificação da excelência intelectual e do ser humano admirável que influenciou tantas gerações, da Secretária de Estado que aprendeu, na política, o que ela tem de melhor, que é o serviço dedicado à coletividade.

E, também, e, principalmente, e sempre, revelando-se, além de escritora talentosa, de palavra suave, mas carregada de autoridade, uma brilhante gestora das instituições culturais de Pernambuco, nas quais deixa a sua marca de dinamismo, competência e liderança, como na Academia Pernambucana de Letras, que volta a presidir e no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, que presidiu, sendo uma das suas maiores entusiastas e referências.

Quem, porventura, se der ao trabalho de percorrer a trajetória de Margarida Cantarelli, vai se deparar com um denso currículo e descortinar uma carreira invejável, toda ela baseada em seu inconteste merecimento, que bem vale conhecer e que aqui apresento de forma mais que resumida, sabendo que ela, sendo um patrimônio de Pernambuco, dispensaria quaisquer apresentações:

Graduação na Faculdade de Direito do Recife, em 1966, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, respectivamente, em 1983 e 2001 e, ainda, com cursos de especialização em Comércio Exterior, Relações Internacionais e Integração Europeia;

Titular da disciplina de Direito Internacional na Universidade Católica de Pernambuco e na Faculdade de Direito do Recife, e de Direito Penal Internacional, na pós-graduação da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, na Escola de Magistratura de Pernambuco – ESMAPE e na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia;

Pró-Reitora para assuntos culturais e intercâmbio científico da UFPE; Membro do Conselho Superior da Unicap, de quem foi Vice-Diretora; Conselheira do Conselho Penitenciário de Pernambuco; Vice-Presidente da OAB-PE; Secretária de Estado para os Assuntos da Casa Civil, sendo a primeira mulher a chefiar a Casa Civil no Estado; Promotora de Justiça, em concurso público no qual obteve a primeira colocação; Coordenadora da Subchefia de Assuntos Institucionais do Gabinete Civil da Presidência da República; Chefe de Gabinete do Ministro da Educação; Assessora do Ministro Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-americana, da Subsecretaria Geral da Presidência da República; Coordenadora Regional do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores; Secretária de Educação da Prefeitura Cidade do Recife; Membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, em 2008; Membro da Academia Pernambucana de Letras, em 2012, passando a presidi-la em 2016 e reassumindo a Presidência este ano;

Desembargadora Federal, do Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, em 02.12.1999, sendo a primeira mulher a assumir o Tribunal;

Presidente do TRF-5 de 2003 a 2005 e sua 1ª. Presidente mulher;

Desembargadora Eleitoral do TRE-PE, representando a Justiça Federal, de 2007/2009;

Diretora da Escola da Magistratura Federal, de 2005 a 2009 e Diretora Geral do TRF – 2015 a 2017.

É este currículo extraordinário que faz a Dra. Margarida Cantarelli transitar com rara desenvoltura, por todos os segmentos sociais, jurídicos, econômicos, acadêmicos, culturais e afetivos do nosso Estado.

Registro, nada obstante, não serem apenas os seus inumeráveis títulos, que a precedem como um inestimável cartão de apresentação e a distinguem, mas, essencialmente, o seu pioneirismo, a sua relevância histórica, a sua coragem de ter desbravado caminhos, principalmente na vida política, acadêmica e cultural de Pernambuco, dignificando o papel da mulher pernambucana nas muitas posições de destaque que ocupou.

Foi o seu olhar, a um tempo generoso e largo, dedicado e aberto ao diálogo, sereno e altivo, que permitiu desempenhar, com brilho, funções tradicionalmente destinadas aos homens, e com o espírito vanguardista e avançado que a notabilizaram, como referência viva, na tradição de uma Nísia Floresta, de uma Tarsila do Amaral, de uma Anita Malfatti, de uma Chiquinha Gonzaga, de uma Nise da Silveira, de uma Berta Lutz, de uma Clarice Lispector, de uma Cora Coralina, de uma Lygia Fagundes Telles, de uma Rachel de Queiroz, de uma Maria Quitéria, de uma Bernadete Pedrosa, de uma Edwiges de Sá Pereira.

Que não contassem com ela para repetir as velhas fórmulas, ainda que travestidas de novas, posto que inovadora, rebelde, visionária, embora sempre defensora da boa tradição, especialmente do irredentismo pernambucano, que sabe ser o nosso maior patrimônio.

Na minha vida profissional, deu-me o Criador, o privilégio de cruzar várias vezes, com a Dra. Margarida Cantarelli.

Como Procurador da Fazenda Nacional, atuei por 10 (dez) anos no Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, 3 (três) deles como Procurador Regional, o que me permitiu conhecer de perto o seu trabalho como Magistrada e sua firme Presidência: retilínea, equilibrada, acessível, dando direito a quem direito tinha, não confundindo o interesse público só com as demandas da Fazenda Pública, embora sempre tendo um olhar especial para os seus legítimos interesses.

E mais tarde, como Procurador Geral do Estado e como Secretário da Casa Civil, deparei-me, no ofício e fora dele, com a mesma atitude franca, republicana, corajosa, que marcou toda a sua exemplar trajetória judicante, sendo reconhecida pelos seus pares e pela sociedade, como uma voz mansa, pacífica e respeitada pela altivez, o que a faz um elo forte entre a tradição jurídica secular de Pernambuco e a modernidade acadêmica.

Desta forma, ainda que seja mais uma homenagem entre tantas que a sua vida cheia de vitalidade angariou, entendo ser oportuna, necessária e, mais que merecida, esta homenagem que o GERE e todos nós aqui reunidos, prestamos a essa pernambucana valente, guerreira, destemida, apaixonada por Pernambuco e seu povo insurgente e pelo seu gérmen libertário, que em sua vida está sempre – como ode à preservação da nossa identidade - a lembrar a coragem das mulheres de Tejucupapo ou a combatividade de mulheres como Bárbara de Alencar, amiga de Frei Caneca e Arruda Câmara, que liderou o povo do Cariri, para proclamar a República, no Crato, em 03.05.1817, irradiando em sua terra, meu tão amado Ceará, os ideais libertários da Revolução Pernambucana.

Esta é, sem maquiagens, a vibrante trajetória de Margarida Cantarelli.

É essa mesma natureza de pioneirismo e de vanguarda, de mulher à frente do seu tempo, que celebramos em Margarida, merecedora desta homenagem do GERE e de todos os encômios, certo de que a amizade fraterna que nos une, já de algum tempo, para meu orgulho, não me induz a nenhuma suspeição em declará-lo, em nome do Grupo de Executivos do Recife e em meu próprio nome.

Quando da sua assunção, mais uma vez, à Presidência da Academia Pernambucana de Letras, em janeiro deste ano, escrevi um texto, do qual extraio as palavras adiante reproduzidas, por expressarem com fidelidade o que penso ser a figura da nossa querida homenageada:

(...). Onde, todavia, vejo sobressair-se a sua mais entranhada vocação, é na gestão das instituições culturais que tiveram a honra de tê-la como dirigente. Seus méritos transbordam em tudo que fez. Mas sei que o Arqueológico e a Academia Pernambucana de Letras tiveram a sorte de serem liderados por ela. A Academia, de tantas passagens memoráveis, com todos os seus ilustres integrantes ao longo de 125 anos de sua fundação, vai viver momentos de efervescência. É a sua marca: tocar as coisas e elas aumentarem o brilho que já carregam. Sucesso, Presidente Margarida, Pernambuco inteiro se rende a mais esse desafio, que sabemos todos, será cumprido com o rigor de uma vida inteira.

Penso que mais não preciso dizer acerca da nossa homenageada. Todas as homenagens que recebeu e as que, decerto, receberá, todas elas, serão sempre devidas e insuficientes, para lhes tributar o respeito, a amizade e o carinho que lhe temos. Termino, invocando o verso cortante de Paulo Leminski: “Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além ”. Margarida Cantarelli, um Ícone de Pernambuco, sem nenhum favor.

Tadeu Alencar, na bela cidade do Recife, com a sua luz inconfundível. 24.08.26



*Discurso proferido no dia 24.08.296 durante homenagem promovida pelo Grupo de Executivos do Recife (Gere).

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