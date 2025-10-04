Marketing imobiliário na era digital: como se destacar em um mercado competitivo
No mundo globalizado de hoje, estar presente no ambiente digital deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. No setor imobiliário, essa presença é ainda mais estratégica: impacta diretamente as vendas, a reputação da marca, a relação com o cliente e até a definição de tendências de produto.
Em um mercado tão competitivo, oferecer algo novo e relevante é o que atrai o olhar do consumidor e impulsiona resultados. Desde a pandemia de 2020, essa realidade se intensificou. Fomos desafiados a chegar ao cliente de forma totalmente digital e, ao escolher seguir esse caminho, tivemos resultados expressivos na Carrilho.
Não foi apenas o mercado que mudou; o mundo mudou. Hoje, não compramos mais apenas ao passar por uma vitrine ou passeando no shopping center, um novo hábito se tornou frequente: pesquisamos. Isso vale tanto para uma camiseta quanto para um apartamento. E, para sermos escolhidos por esse novo consumidor, precisamos estar onde ele está. E esse lugar é a internet.
O consumidor atual é mais atento, informado e exigente. Gerações mais jovens, como a Z, valorizam a reputação da marca, rejeitam práticas com as quais não concordam e priorizam produtos sustentáveis. Mudaram também seus hábitos e prioridades: têm menos filhos, buscam imóveis menores e funcionais, convivem com pets, preferem morar perto do trabalho para não ter carro e querem personalizar seu espaço. Atender a essas expectativas deixou de ser opcional, é fundamental para sermos considerados no momento da compra.
No caso dos imóveis, há ainda um fator emocional importante: estamos falando da realização do sonho da casa própria. Em um país com alto déficit habitacional, esse sonho atravessa gerações e representa uma conquista familiar. Por isso, precisamos oferecer modernidade, experiências memoráveis e um atendimento que demonstre respeito e cuidado em cada etapa do processo.
Na Carrilho, inovação não é apenas um discurso, é prática constante. Ela está presente desde as pesquisas e a escolha dos terrenos até a construção, venda e entrega dos empreendimentos. Nos orgulhamos de antecipar tendências e compreender as necessidades dos nossos clientes. Sabemos, por exemplo, que um minimercado no condomínio é um diferencial valioso e que uma área pet deixou de ser opcional. Esses detalhes mostram ao comprador que ele está fazendo um bom negócio.
Pensar no futuro é o que nos mantém relevantes há 56 anos e o que nos impulsiona a olhar adiante. Queremos estar prontos para as novas gerações, suas demandas e seus desejos. Nada disso nos intimida, pelo contrário, nos motiva a seguir evoluindo e a atrair profissionais que compartilham o nosso propósito: entregar sempre o melhor ao mercado imobiliário.
