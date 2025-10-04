Marketing imobiliário na era digital: como se destacar em um mercado competitivo

A- A+

No mundo globalizado de hoje, estar presente no ambiente digital deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. No setor imobiliário, essa presença é ainda mais estratégica: impacta diretamente as vendas, a reputação da marca, a relação com o cliente e até a definição de tendências de produto.

Em um mercado tão competitivo, oferecer algo novo e relevante é o que atrai o olhar do consumidor e impulsiona resultados. Desde a pandemia de 2020, essa realidade se intensificou. Fomos desafiados a chegar ao cliente de forma totalmente digital e, ao escolher seguir esse caminho, tivemos resultados expressivos na Carrilho.

Não foi apenas o mercado que mudou; o mundo mudou. Hoje, não compramos mais apenas ao passar por uma vitrine ou passeando no shopping center, um novo hábito se tornou frequente: pesquisamos. Isso vale tanto para uma camiseta quanto para um apartamento. E, para sermos escolhidos por esse novo consumidor, precisamos estar onde ele está. E esse lugar é a internet.

O consumidor atual é mais atento, informado e exigente. Gerações mais jovens, como a Z, valorizam a reputação da marca, rejeitam práticas com as quais não concordam e priorizam produtos sustentáveis. Mudaram também seus hábitos e prioridades: têm menos filhos, buscam imóveis menores e funcionais, convivem com pets, preferem morar perto do trabalho para não ter carro e querem personalizar seu espaço. Atender a essas expectativas deixou de ser opcional, é fundamental para sermos considerados no momento da compra.

No caso dos imóveis, há ainda um fator emocional importante: estamos falando da realização do sonho da casa própria. Em um país com alto déficit habitacional, esse sonho atravessa gerações e representa uma conquista familiar. Por isso, precisamos oferecer modernidade, experiências memoráveis e um atendimento que demonstre respeito e cuidado em cada etapa do processo.

Na Carrilho, inovação não é apenas um discurso, é prática constante. Ela está presente desde as pesquisas e a escolha dos terrenos até a construção, venda e entrega dos empreendimentos. Nos orgulhamos de antecipar tendências e compreender as necessidades dos nossos clientes. Sabemos, por exemplo, que um minimercado no condomínio é um diferencial valioso e que uma área pet deixou de ser opcional. Esses detalhes mostram ao comprador que ele está fazendo um bom negócio.

Pensar no futuro é o que nos mantém relevantes há 56 anos e o que nos impulsiona a olhar adiante. Queremos estar prontos para as novas gerações, suas demandas e seus desejos. Nada disso nos intimida, pelo contrário, nos motiva a seguir evoluindo e a atrair profissionais que compartilham o nosso propósito: entregar sempre o melhor ao mercado imobiliário.







