Matéria Orgânica é o sangue da Terra

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Considera-se como solo ideal para que as plantas cresçam e produzam bem, nas condições climáticas dos trópicos, o que contenha na sua composição volumétrica 45 % de massa mineral, 5% de matéria orgânica, 25% de ar e 25% de água.

Desses componentes, a massa sólida é relativamente constante, mas ar e água variam constantemente de modo quando uma aumenta a outra diminui, e para que a matéria orgânica se mantenha nessa grandeza ou próximo a isso, interferem a gênese do material original e as práticas antrópicas aplicadas no manejo da atividade rural desenvolvida.

Na implantação de uma atividade produtiva se busca primeiro o clima favorável e a qualidade da terra, e com isso cerca de 70% do que se quer produzir já fica referenciado, ficando os 30 % restantes para implantação dos meios de produção que possam conservar ou melhorar o ambiente para obter boa produção.

O valor da terra se finca na sua fertilidade natural, e como o setor rural é uma atividade longeva, a conservação e melhoria dessa riqueza é fundamental na obtenção de bom desempenho do que quer cultivar, e o qualificativo mais importante de um determinado solo é o seu teor de matéria orgânica.

A matéria orgânica é um componente tão vital para os solos quanto o sangue é para os seres vivos, e essa metáfora é usada para ilustrar o risco que a redução desse item provoca na fertilidade da terra, e é batizada como matéria orgânica a intrincada mistura de carbono orgânico, ácidos húmicos, substâncias orgânicas diversas e suas associações com os minerais do solo, e sua formação em todos os ecossistemas acontece da decomposição biológica de resíduos orgânicos mortos (plantas, animais e microrganismos) para obter o “húmus”, que é o produto final desse processo, que pode persistir no solo por várias décadas ou séculos, e sua principal função é reter nutrientes essenciais para as plantas nas camadas superficiais do solo (5 ou 10 cm de profundidade), onde as raízes os podem alcançar com certa facilidade.

A formação no solo de agregados estáveis mantêm funções biológicas que imobilizam e liberam nutrientes nos momentos de necessidade das plantas, e isso acontece devido a esse complexo orgânico rico em sítios para trocas catiônicas, além de estocar carbono na proximidade das raízes das plantas. O complexo orgânico adsorve nutrientes e água na zona das raízes, necessários para prover as melhores condições ambientais para as culturas.

A elevação ou a conservação do teor de matéria orgânica no solo nas condições climáticas dos trópicos não tarefa simples nem fácil, porém é fundamental que seja intentada e isso só acontece se formalidades e rituais específicos forem cumpridos, que são alternância de cultivos com espécies diferentes, as conhecidas rotações de culturas, a adubação orgânica com resíduos industriais, adubação verde, e aplicações de compostos orgânicos preparados nas propriedades, e quaisquer que sejam os casos, o material deve ser incorporado ou aplicados no corpo da terra para evitar perda de constituintes com a decomposição do que fica exposto na superfície do solo.

Os Solos Tropicais são normalmente ácidos e pobres em nutrientes essenciais, e é a adição de matéria orgânica eleva a CTC (Capacidade de Troca de Cátions), e as cargas negativas que se formam são preenchidas com metais formadores de bases, com elevação do pH que incentiva a melhoria da atividade macro e microbiana e reduzir perdas por lixiviação.

Cana-de-Açúcar, para a qual está sendo mais detalhado a importância da elevação da vida da terra, por ser cultura semiperene se estabelece na área por vários anos, e o seu sistema radicular funciona como o "motor" e "estoque" da planta, e o peso e a saúde das raízes é referência de produtividade: maior volume de raízes ativas = maior absorção de água/nutrientes = maior acúmulo de biomassa e açúcar.

Sabe-se que a cana-de-açúcar investe cerca de 15% a 30% de sua energia total na formação e manutenção do sistema radicular, se o solo for equilibrado e irrigado, a planta usa grande parte da energia apenas na produção de colmos; porém se o ambiente for hostil devido a ocorrência de secas estacionais prolongadas e fertilidade baixa, mais energia é carreada na expansão das raízes na busca de água para garantir a sobrevivência, e como consequência reduz o que seria utilizado na produção de colmos e açúcar.

O sistema radicular da cana-planta é composto de "raízes dos rebolos" e "raízes dos perfilhos". As raízes dos rebolos surgem nos primeiros dias após o plantio e sobrevivem de suas reservas nutricionais, em seguida acontece a emissão dos perfilhos com suas respectivas raízes, e de 60 a 90 dias após as raízes dos rebolos perdem sua função fisiológica e senescem.

O crescimento diário das raízes dos rebolos e perfilhos são variados, enquanto os primeiros podem atingir 20 mm/dia em condições favoráveis, as dos perfilhos crescem até 80 mm/dia.

Pela própria fisiologia da cultura, existe relação direta entre o volume do sistema radicular com a parte aérea, e mostrou-se importante aprofundar os estudos para obter melhores informações, e o IAC na década de 50 em um canavial comercial, e observou que para colher 100 t/ha, 8 t/ha de raízes ficaram na terra, então 8 % do que é exportado nas colheitas permanecem no corpo do solo, e é matéria pronta para ser metabolizada por macro e microrganismos para pelo menos manter o teor de matéria orgânica da área cultivada.

Além do que permanece nos primeiros centímetros do solo originária das raízes, os restos de colheita que ficam na superfície, com peso semelhante ao das raízes, podem ser incorporados e também serem metabolizados para melhorar as reservas nutricionais para as próximas renovações.

Após a o corte da cana-planta um novo sistema radicular é formado para apoiar as soqueiras, e nesses casos são exclusivamente raízes dos perfilhos, e nessa nova realidade e ao longo dos sucessivos cortes, as plantas passam a ter o sistema radicular mais superficial e menos vigoroso, então para manter a produtividade das lavouras, cada vez mais a manutenção e inclusive elevação do teor de matéria orgânica na terra é imperioso que seja intentado.

Vale ressaltar que após a colheita de cada estágio de cultivo, o sistema radicular antigo continua ativo ainda por um tempo, e precisa que a terra seja umedecida para que a emissão das novas raízes dos perfilhos aconteça naturalmente.

Usando-se a mesma metáfora de que o sangue é vital ao ser vivo, a matéria orgânica tem a mesma importância para o solo, e além do que a participação percentual é similar quando se compara com o ser humano. Um ser humano de 70 kg tem cerca de 5 a 6 kg de sangue irrigando seus tecidos e órgãos e isso significa que o componente indispensável para sua existência participa com 7 a 8 % do corpo, e na terra cultivada com cana-de-açúcar a proporção é similar, vez que 8 % de massa vegetal de suas raízes são matéria prima para abastecer a vida da terra.

Cabe ao produtor evitar perdas do que existe por manejo inadequado, e providenciar aplicações externas para complementar o que as práticas culturais consomem.

Aplicações de materiais orgânicos no solo configuram-se como as necessárias transfusões para abastecer a vida da terra e manter a atividade lucrativa.

Os solos da Mata Sul de Pernambuco, com maior teor de argila e mais úmidos, têm atividade microbiana menos ativa e certamente os resíduos menos lignificados funcionam bem; porém solos arenosos ou de textura franca, principalmente os Tabuleiros Costeiros da Mata Norte, é racional optar por incorporações de leguminosas e adição de compostos orgânicos obtidos de materiais com maior teor de lignina, mais resistentes a maior atividade microbiana do meio ambiente, e certamente apresentarão resultados mais duradouros que resíduos mais “moles”.

Na atividade sucroenergética, a disponibilidade de resíduos industriais é natural das usinas, ficando os fornecedores com menos opções para melhorar suas terras.

A indústria gera torta de filtro, vinhaça e cinzas de caldeiras que são utilizadas como adubos orgânicos; ao passo que os fornecedores devem optar pelo uso de compostos orgânicos, rotacionar culturas e usar adubação verde, sempre atentando para os modos mais eficazes de seu uso, e qualquer opção que se queira ou possa adotar, existem informações conhecidas pela agricultura nordestina, e com maior ou menor eficiência elevam o teor de matéria orgânica dos solos.

A terra é a Mãe da vida e a Matéria Orgânica é o sangue, então urge que os teores de matéria orgânica dos solos sejam elevados, ou pelo menos mantidos, e a principal influência desse condicionante é elevar a eficiência dos fertilizantes industrializados usados na produção, e que atualmente representam mais de 30 % dos custos de produção.

A pujança da vida das terras de um produtor rural é o grande indicativo de que ele está obtendo bom desempenho, e ele acompanha isso conferindo o teor de matéria orgânica.







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