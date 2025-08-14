Maternidade e carreira: um encontro possível com acolhimento e respeito

A- A+

Maternar, em qualquer contexto, nunca foi sinônimo de romantismo. É, acima de tudo, atravessar desafios diários que exigem equilíbrio, força e, especialmente, acolhimento. E quando olhamos para esse ato dentro de um ambiente corporativo, especialmente um ambiente como o da Construtora Carrilho, onde 90% da nossa população no escritório é composta por mulheres, entendemos que maternar não se desconecta da vida profissional. Pelo contrário, faz parte dela.

Aqui, não há espaço para discursos vazios ou gestos meramente simbólicos. A cultura organizacional carrega, de forma autêntica, a essência de cuidado e respeito. Isso não significa suavizar as dificuldades, mas reconhecê-las. É entender que, quando nasce uma criança, também nasce uma nova mulher, agora atravessada pela experiência da maternidade e ela não deixa de ser profissional por isso. Ela se reinventa.

Dessa forma, quando uma colaboradora se torna mãe, nosso gesto vai muito além de um simples mimo. O brinde que entregamos carrega um significado maior: ele representa o nosso compromisso de olhar para essa mulher com empatia, acolhimento e profundo respeito. É a forma que encontramos de dizer: "Você não está sozinha. Aqui, entendemos suas jornadas. Todas elas".

Maternar na Carrilho é, sim, desafiador como é em qualquer lugar, mas é também ter a certeza de estar em um ambiente onde se reconhece que por trás de cada capacete, de cada planilha, de cada entrega, há uma mulher inteira, que transita entre os muitos papéis da vida. E, mais do que isso, há uma empresa que valoriza essa mulher, que a respeita em sua totalidade e que se alegra em fazer parte dessa nova fase que, embora cheia de desafios, também traz novos significados. Na Construtora Carrilho, cuidar faz parte da nossa construção diária. Porque aqui, acolher é mais do que um valor. É identidade.



