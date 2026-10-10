Max Weber no Brasil

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Nascido na Alemanha e considerado por muitos o mais importante intelectual do século XX, Max Weber pertence ao grupo seleto de autores que costumam ser mencionados sem terem sido lidos e, muito menos, suas ideias compreendidas. Corroborando com a minúscula capacidade cognitiva de alguns, reverberam pensamentos, talvez oriundos de para-choque de caminhão, dizendo ter origem weberiana. Talvez quem as propague tenha convivido próximo a ele, na mesma proporção dos conhecidos de Pedro Arcanjo depois da sua morte, na obra “Tenda dos Milagres”, de autoria do baiano Jorge Amado.

Na visão weberiana, deve-se entender o que há por trás da ação social de cada pessoa, e não procurar interpretar, de maneira isolada, o que se denomina de estrutura coletiva. Segundo Weber, temas como religião, valores e cultura são propulsores das transformações que ocorrem na economia assim também na sociedade.

Visto por grande parte dos especialistas como alguém que não se enquadra nos rótulos atuais, certamente, pode-se afirmar que Weber era um defensor das reformas e também um liberal democrata. Algo raro atualmente. Salientando que tanto o socialismo patrocinado pelo Estado, quanto à proposta de um liberalismo econômico absoluto eram tenazmente refutados por ele.

Uma parcela da população vive na preocupação de rotular alguém, mas esquece que ela própria não se encontra livre da tamanha asneira que lhe causa frenesi. Digo isso, pois, estivesse Weber vivendo atualmente no Brasil, procurariam encaixá-lo em algum grupo político ou por maldade, ou pela falta de capacidade de entender a profundidade e complexidade do pensamento weberiano. Para tanto, basta observarmos a dificuldade que muitos possuem em entender sua obra mais popular “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, onde em uma visão reducionista existem os que afirmam que ele estaria afirmando que o protestantismo inventou o capitalismo. Será?

Resta-nos evocarmos a obra do saudoso Robinson Cavalcanti, intitulada “Cristianismo e Política”, onde o mesmo afirma que é uma “tremenda asneira” afirmar ser o que Weber estava dizendo. Talvez, os que assim a entendam, estejam respaldados nos “princípios hermenêuticos” de Odorico Paraguaçu.





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