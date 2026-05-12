Medo de procurar ajuda: a desconfiança na medicina de emergência

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Até a década de 80, o vestibular de medicina era marcado por um rigor extremo, exigindo anos de dedicação ininterrupta. Nesse cenário, a aprovação consolidava-se como uma conquista notável de estudantes abnegados. O cenário da aprovação em medicina mudou: a maratona pela escassez de vagas públicas deu lugar a um aumento descontrolado de cursos privados, tornando o ingresso um reflexo da desigualdade financeira, em que o poder aquisitivo se sobrepõe ao mérito.

A partir dos anos 90, a facilitação regulatória estimulou a mercantilização do ensino médico, resultando em uma transformação profunda na educação em saúde. O cenário evoluiu de 78 cursos para aproximadamente 495 até abril de 2026, consolidando a predominância do setor privado, que hoje concentra mais de 80% das instituições. A magnitude dessa expansão é notável: o volume de cursos autorizados na última década equivale à soma de todos os abertos nos dois séculos anteriores. O Brasil ocupa hoje a segunda posição mundial em número de escolas médicas, ficando atrás apenas da Índia, que possui população sete vezes superior.

Com propósitos oportunistas, muitos políticos ajudaram a promover a abertura descontrolada de cursos de medicina, beneficiando financeiramente grandes conglomerados universitários em detrimento da qualidade do ensino. Esta abertura excessiva, sem qualquer critério técnico ou necessidade regional, foi um claro desrespeito ao ensino, priorizando exclusivamente o lucro voraz de grupos educacionais privados. O deficitário acesso a campos de prática — reflexo da falta de hospitais próprios ou parcerias robustas com o SUS — emerge como o principal entrave à formação essencial dos estudantes.

Nosso país já conta com mais de 635 mil médicos e deve superar 1,15 milhão até 2035, segundo o relatório “Demografia Médica 2025’’. Esse crescimento acelerado — o contingente dobrou desde 2010 — é impulsionado pela expansão de faculdades privadas, que abrigam 92% das novas vagas. Embora a oferta de cursos tenha avançado para o interior, o país enfrenta um descompasso crítico na especialização.

Em 2024, o déficit de vagas de residência resultou em 41% de novos médicos sem especialização. Com 32,6 mil graduados para apenas 16,1 mil vagas, muitos profissionais ingressam no mercado sem o treinamento supervisionado necessário. Esse desequilíbrio limita a oferta de cuidados especializados e impacta diretamente a eficiência do sistema de saúde.

Cerca de um terço das graduações em Medicina apresentou desempenho insatisfatório no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (ENAMED) 2026, especialmente em faculdades privadas lucrativas e municipais.

A avaliação emprega o método de Angoff para assegurar o rigor técnico: especialistas analisam 100 questões objetivas para estabelecer o nível mínimo de proficiência médica. Essa metodologia foi criada por William Angoff, expoente do Educational Testing Service (ETS) que conferiu rigor estatístico aos processos de seleção acadêmica nos Estados Unidos.

Embora existam alunos excelentes e dedicados em instituições particulares, os resultados deste exame indicam disparidades importantes. O problema central não é apenas a quantidade de faculdades privadas, mas a sua profunda heterogeneidade. Afinal, não há demérito em formar-se em uma instituição privada, desde que ela priorize a qualidade do ensino em vez de visar exclusivamente ao lucro.

A ausência de médicos especialistas nas emergências converte o atendimento em um cenário de incertezas. No setor particular, o paciente busca segurança checando a qualificação do profissional; já no SUS, o atendimento configura-se, infelizmente, como uma loteria por um desfecho positivo.





* Professor emérito da UFPE e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.





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