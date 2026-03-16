Mendonça combate o bom combate, mas não detém o mando de campo

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – Um alquimista, aquele que transforma catrevagens em ouro, sonhou com uma serpente no jogo do bicho e resolveu construir uma fábrica de fumaça. Alugou uma sala, comprou lobistas, móveis e utensílios, capangas e marqueteiro. Acendam as luzes. A produção de fumaça vai começar a todo vapor, vapores malignos.

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Um hotel de luxo na cidade de Taormina, região da Sicília, berço dos mafiosos na Itália, foi escolhido como cenário para um supershow do vendedor de fumaças. Imaginem vocês um espetáculo tipo lollapalooza, free, com os astros Andrea Bocelli, Coldplay, David Guetta, os gringos mais badalados do show business internacional, com bebida, comida e periguetes de graça, e sete helicópteros à disposição dos convidados. O custo foi além dos 220 milhões de denários.

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Imaginem quantos marajás do Banco Central e quantos aiatolás de Brasília participaram da farra, tipo assim feito um Super Bowl dos EUA, maior evento esportivo-social da América.

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Espírito festivo e generoso, o vendedor de fumaças monetárias promoveu uma festa super Bowl num resort para clientes vip e velhinhos da idade suprema. Foram servidas comidas e bebidas importadas e mulheres popozudas de países da Europa. As popozudas eram especialistas em línguas, mas não sabiam falar a língua portuguesa para não entender as conchamblanças das cifras. Houve farta distribuição de Viagra de 100 megatons, que empodera até defunto.

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Diante da orgia desvairada de gastos do excêntrico personagem, qualquer inspetor de quarteirão do Banco Central teria razões suficientes, desde 2023, para declarar a suspeição do aventureiro e pedir a interdição da fábrica de fumaças. Os marajás e os aiatolás faziam de conta que não viam nada e não sabiam de nada.

Os incêndios com os papéis do sistema financeiro pesam menos. As ações criminosas são as manipulações, compras e vendas de títulos pobres para usurpar os recursos do Sistema Financeiro Nacional através do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

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Não se apronta um rombo financeiro de 40 bilhões, 50 bilhões da noite para o dia. Resumo da fábula: o giga bandoleiro amealhou um patrimônio de bilhões de cruzeiros em mansões, propriedades, joias e carros. Foi mandado para a cadeia, provisoriamente. Bobagem. Castigo de verdade seria confiscar seu patrimônio ilícito. Nunca, jamais.

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O bicho montou uma guarda pretoriana para defendê-lo nas sombras. Foi preso por conta do rombo bilionário. Se passar mais de um ano na cadeia dou minha cara a bofete. Em junho haverá a Copa do Mundo. Lanço a minha profecia: se cumprir mais de um ano na cadeia eu dou minha cara a bofete. CPI na Câmara dos Deputados, esqueça. O ministro Mendonça combate o bom combate e merece todos os créditos, mas não exerce o mando de campo.

Repito meu mantra do coração, conforme foi dito pelo lindo pensador Roberto Campos: o Brazil não corre o menor risco de dar certo, assim como os sermões do meu colega o Padre Vieira, autor do Sermão de Santo Antônio aos Peixes, para protestar contra a servidão humana.

Avante, cabroeira!



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