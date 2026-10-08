Mendonça Filho: quando perder engrandece

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Nem sempre quem vence uma eleição é vencedor, e nem sempre quem perde é perdedor. A urna é um instante. A biografia é uma estrada. Há vitórias que não resistem ao tempo: as que chegam sem projeto, as que cobram a conta depois, com o mandato refém de compromissos de campanha, e as que isolam o eleito, sem base e sem diálogo. E há as que se perdem no próprio poder, quando o vencedor de outubro vira o derrotado da história.

Há também derrotas que dignificam. Quem disputa fiel às suas convicções sai da urna com o que nenhum cargo compra. A derrota planta sementes, fortalece lideranças, ensina mais do que a vitória e preserva a alma de quem não se vendeu para ganhar. É nesse grupo que coloco o deputado Mendonça Filho.

Não por consolo, mas pelo que ele construiu antes da urna e pela forma como disputou. Quando ele foi nomeado ministro da Educação no governo Michel Temer, tive a oportunidade de ser o primeiro a participar da entrevista com ele na CBN Recife, para saber quais eram seus projetos. Desde então, passei a acompanhar de perto se o discurso se transformava em realidade. Transformou-se. Em menos de dois anos no cargo, Mendonça Filho conduziu a reforma do Ensino Médio, com currículo mais flexível, carga horária ampliada e mais espaço para a formação técnica.

Homologou a Base Nacional Comum Curricular da educação infantil e do ensino fundamental e deixou entregue ao Conselho Nacional de Educação o texto da base do ensino médio. Estruturou ainda a política nacional de alfabetização, o programa de residência pedagógica e o Novo Fies.

Defendeu a urgência dessas mudanças com números duros: um milhão de jovens de 17 anos fora do ensino médio e desempenho em português e matemática pior do que o de vinte anos antes. Lembrou que, em 2017, apenas cerca de 8% do ensino médio brasileiro era técnico, contra uma média de 40% na Europa. Essa visão não nasceu em Brasília. Em Pernambuco, ele ajudou a implantar as escolas de ensino médio em tempo integral, modelo que virou referência nacional e cuja rede estadual reunia, em 2024, quase 220 mil estudantes.

Como ministro, levou essa experiência ao país, com a Política Nacional de Escolas em Tempo Integral. Segundo dados do Instituto Sonho Grande citados por ele, a participação dessas escolas no ensino médio subiu de 8,2% em 2016 para 21,9% em 2021. Apoiou também a rede federal, com a ampliação de vagas na educação técnica e profissional e obras em campi de institutos federais em Pernambuco. Nada disso foi simples. A reforma nasceu de medida provisória e enfrentou protestos e ocupações de escolas.

Mendonça foi às audiências públicas, ouviu críticas e manteve o rumo. O presidente da Undime, Aléssio Lima, destacou sua abertura à escuta. Em 2023, como relator da nova política do ensino médio na Câmara, afirmou que o texto era fruto de ampla negociação entre a sociedade, o governo e o Parlamento. É essa mesma ideia, a de uma educação que chega ao território e serve às pessoas que vivem nele, que reconheço em Belo Jardim, cidade de onde vem a família de Mendonça. Lá conheci a autarquia de ensino que constrói um projeto de Medicina com estrutura e professores diferenciados, inteiramente voltado à comunidade.

O projeto é dirigido pelo competentíssimo professor Antônio Habib, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Eleições passam. Obras ficam. As escolas em tempo integral seguem formando jovens, e a base curricular segue orientando salas de aula país afora, independentemente do resultado de qualquer urna. Por isso, quando estou em Brasília ou em São Paulo, educadores, diretores, reitores e consultores me perguntam: "Cadê o ministro Mendonça Filho?" Ninguém pergunta por quem passou em branco. Pergunta-se por quem fez muito em pouco tempo.

Mendonça é coerente. Apoia quem pensa como ele e não negocia apoio em troca de cargos ou favores. Pode-se discordar de suas ideias e de suas lutas, mas ninguém contesta sua coerência. Quem tem coerência às vezes perde votos, mas não perde o nome. Ao sair desta eleição sem a cadeira de senador da República, ele não sai menor. Sai maior do que entrou, pela coragem de disputar, pela firmeza de caráter e pela qualidade ética. Este artigo é minha homenagem a quem perdeu uma eleição e ganhou o respeito de muita gente. Mendonça Filho lutou até o fim, e quem luta assim sabe o que diz a frase atribuída a Rui Barbosa: "Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado."



* Advogado, mestre em Educação pela UFPE, ex-conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco e escritor.



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