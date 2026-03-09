"Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede..."

A- A+

O verso remete à cana-de-açúcar e faz parte do célebre poema “Trem de Ferro”, de Manuel Bandeira, em que a expressão “café com pão” tornou-se uma das imagens mais marcantes da poesia modernista brasileira. Embora o poema faça referência ao ritmo do trem e ao cotidiano nacional, ele também evoca simbolicamente as paisagens agrícolas que marcaram profundamente a formação econômica do Brasil, entre elas os vastos canaviais que dominaram grandes áreas do território desde o período colonial.

A cana-de-açúcar constitui, historicamente, um dos pilares da economia brasileira. Essa cultura moldou a produção agrícola e marcou profundamente a organização social, econômica e territorial do país, especialmente na região Nordeste. Pernambuco, em particular, foi um dos principais centros dessa atividade, consolidando um complexo agroindustrial que influenciou profundamente a história econômica e cultural do estado.

No entanto, nas últimas décadas, o setor sucroenergético nordestino vem enfrentando desafios significativos. Entre os principais fatores estão a redução dos preços internacionais do açúcar, períodos prolongados de estiagem e mudanças estruturais no mercado energético. Um dos elementos mais recentes desse cenário é o crescimento da produção de etanol a partir do milho, tecnologia amplamente difundida nos Estados Unidos, atualmente o maior produtor mundial de etanol.

O que no início dos anos 2000 parecia improvável no Brasil, devido à forte predominância e vantagem competitiva da cana-de-açúcar como matéria-prima, tornou-se realidade nos últimos anos, com a implantação de grandes unidades industriais de etanol de milho no Centro-Sul e até no Nordeste do país.

Nesse contexto, o direcionamento crescente de uma commodity amplamente utilizada na alimentação humana e animal para a produção energética pode exercer pressão sobre a oferta e os preços dos alimentos. No Brasil, essa tendência torna-se ainda mais evidente diante da expansão do etanol de milho, que já responde por cerca de 20% de todo o etanol produzido no país. Esse cenário tende a ganhar centralidade nas discussões nacionais sobre segurança alimentar, transição energética e o equilíbrio entre a produção de alimentos e de biocombustíveis. Ao mesmo tempo, pode se configurar como um elemento de argumentação para os produtores tradicionais de etanol de cana-de-açúcar, especialmente nas discussões sobre diretrizes e prioridades da política energética e agrícola no país.

Assim, mesmo diante das transformações do mercado e das dificuldades recentes, a cultura da cana-de-açúcar permanece como um elemento central da identidade econômica e histórica de Pernambuco e do Brasil, representando um patrimônio produtivo que continua a se reinventar frente aos novos desafios da economia contemporânea.

Veja também