Meteoros ameaçam o Império da Verdade

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Reina a paz neste reino tropical e ninguém é perseguido, disse uma majestade do Império da Verdade. Quem disser o contrário padece de uma compreensão imprecisa da realidade, tipo um daltonismo ideológico. Os estrábicos enxergam duas realidades paralelas. Eu sou estrábico, zarolho de nascença, assim como existem analfabetos de nascença, segundo o guru vermelho. Atualmente, na minha idade provecta de 96 anos, o papaizinho enxerga dois abismos: o abismo da seita vermelha e o abismo do meteoro de trumpete.

OoO

Se Trump arremessar um meteoro na caixa dos peitos do ditador Nicolas Maduro e seus comparsas, a caterva vermelha dirá que ele é um homem mau e atentou contra a soberania do regime bolivariano o regime que matou de fome, aterroriza a população e produziu 7 milhões de venezuelanos indigentes na fronteiras.

Vou pedir um adjutório ao Doutor Fox para ajustar os parafusos nas linhas de transmissão das minhas instalações Ópticas.

OoO

Amar ditaduras e ditadores faz parte do exercício de soberania das tribos de peles vermelhas, segundo a caterva comunista.

Aquela senhora que estocava ventos uivantes, e cujo nome não lembro nem quero lembrar, amava a ditadura decadente de Cuba e quedava-se fascinada diante das barbas vermelhas dos cubanos. Eu não presto, mas eu te amo, diziam a uma só voz. Depois um beijo caliente eles dançavam com as línguas enrascadas feito cascavéis.

Desde a construção do porto-fantasma de Mariel, a ilha-presídio de Cuba deve 800 milhões de dólares ao BNDES, em nome do amor. O BNDES investiu em Cuba o equivalente a 15 vezes o que investido na infraestrutura no próprio Brazil. São os amores de perdição de que falava o escritor português Camilo Castelo Branco.

OoO

Imagine um maledeto chamado Nicolas Maduro, responsável por milhões de torturados, assassinatos, fome, miséria e degredo de compatriotas. Tal excrescência é amado pelas esquerdas latino-americanas, em especial pelo guru da seita vermelha, ele que propôs uma “narrativa” para a reverter de satanás numa figura do bem. A lembrar e seu exagero, o diabo apareceu no deserto e tentou iludir Jesus com ofertas de poder e glória. Mas, Jesus estava ligado e disse-lhe: “Vade retro!”, satanás. O genocida Nicolas Maduro, eu vos direi, assim feito Putin, é a encarnação de satanás em forma de gente.

OoO

Nem só de transações em balança comercial vivem as nações. As paixões criptocomunistas e socialistas, com grana das ONGs de George Soros, influem no tarifaço de Donald Trump.

Quem ama os comunistas, mesmo que seja por baixo dos panos, guenta o rojão!

Não venham soberania nacional quando sabemos que o BNDES malbarata centenas de milhões de dólares para anabolizar e amamentar a corrupção em regimes comunistas vizinhos e de além mares.

Adios cabroeiras!



