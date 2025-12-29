Mexer no celular para "fazer nada"? Entre quem faz isso, 40% dizem sentir tédio e culpa

A- A+

“Fazer nada” virou uma atividade barulhenta. No Brasil, 35% das pessoas dizem que descansar é pegar o celular. Entre os mais jovens, esse número chega a 53%, de acordo com uma pesquisa da consultoria Página 3 e o dado revela algo maior do que um simples hábito: revela uma geração que desaprendeu a parar.



Quando o “fazer nada” acontece na tela, ele vem acompanhado de um trio conhecido: tédio, culpa e ansiedade. Quatro em cada dez pessoas admitem sentir algum desses sentimentos quando estão apenas rolando o feed. Já quem associa o ócio a ficar deitado, longe do celular, relata o oposto, ou seja, relaxamento. O offline acalma. O online agita.



Mas essa diferença não é só sobre cansaço, ela fala sobre o tipo de relação que estamos construindo com o tempo e com nós mesmos. As pausas, antes sinônimo de respiro, hoje parecem vazios que precisam ser preenchidos. O tédio (aquele intervalo que permitia o pensamento vagar) virou um desconforto quase físico. Em vez de deixar o silêncio acontecer, a gente o preenche com ruído.



E talvez por isso a gente viva cansado, afinal, não se trata mais de falta de tempo, mas de falta de pausa. O celular, que prometia liberdade, se tornou o que ocupa todo o espaço entre uma tarefa e outra. Esperar, pensar, observar…tudo virou ocasião para deslizar o dedo na tela.



A ironia é que nunca se falou tanto sobre autocuidado, enquanto quase ninguém consegue, de fato, se desconectar. O descanso virou performance. O “me desligar um pouco” é dito com o celular ainda na mão, com a mente checando mensagens imaginárias. E esse tipo de pausa não repara: acumula.



Os jovens são o retrato mais claro disso, pois eles nasceram num mundo em que o silêncio é suspeito e a atenção, fragmentada. Não é que eles não saibam descansar, é que nunca aprenderam o que o descanso realmente significa. O tédio, para eles, é um erro de sistema.



Mas há um dado da pesquisa que guarda um certo otimismo: 40% dos brasileiros ainda associam o “fazer nada” a deitar e descansar. Eles ainda conseguem se desligar de verdade. E talvez estejam preservando, sem saber, algo fundamental: a capacidade de estar presente.



“Fazer nada” é o que permite que a cabeça respire e o corpo desacelere. É ali, nesse tempo aparentemente inútil, que a gente se reencontra. Talvez o desafio de agora seja justamente reaprender a parar, sem culpa, sem tela e sem medo do silêncio.



E se a gente não reaprender a parar, talvez o tédio (esse velho amigo da criatividade) acabe virando só mais uma notificação perdida entre tantas outras.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também