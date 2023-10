Miopia infantil, lentes de contato e as crianças

A- A+

A miopia infantil é uma preocupação crescente para pais, educadores e profissionais de saúde ocular. Apenas para se ter ideia, pesquisas já mostram que a quantidade de crianças entre 6 a 8 anos que precisou de óculos triplicou no Brasil se comparada a cinco anos atrás. Já um estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) apontou que sete em cada dez oftalmologistas perceberam alta de casos de miopia nos pacientes infantis.

À medida que mais crianças são diagnosticadas com esse distúrbio visual, surge a questão de como corrigi-lo da melhor maneira possível para garantir o desenvolvimento saudável nessa faixa etária. Neste contexto, as lentes de contato emergem como uma alternativa atraente aos óculos tradicionais.

A tecnologia é uma grande aliada nesse processo. No HOPE, já dispomos de lentes de contato capazes de reduzir a progressão da miopia infantil em até 59%. São utilizadas zonas na lente de correção da visão e de tratamento, para evitar o aumento do comprimento do olho e, consequentemente, da miopia. Esse tipo de lente deve ser substituído diariamente, sem a necessidade de utilização de produtos para manutenção.Uma das principais vantagens das lentes de contato para pacientes míopes infantis é a liberdade que elas proporcionam. As crianças podem se envolver em atividades esportivas, brincar ao ar livre e participar ativamente em suas atividades diárias sem as limitações que os óculos muitas vezes impõem. Isso não apenas promove um estilo de vida saudável, mas também estimula o desenvolvimento físico e social.

Além disso, as lentes de contato também oferecem uma visão mais natural, permitindo que as crianças experimentem o mundo ao seu redor de maneira mais completa. A visão periférica é crucial para o desenvolvimento cognitivo e físico nessa idade, pois ajuda a perceber o ambiente ao seu redor com mais precisão.

No entanto, é importante ressaltar que o uso de lentes de contato em pacientes infantis deve ser cuidadosamente monitorado e supervisionado por um profissional de saúde ocular e pelos pais da criança. A higiene é vital para evitar infecções oculares, e as crianças precisam ser educadas sobre como inserir, remover e limpar as lentes de forma adequada.

A lentes de contato podem oferecer inúmeras vantagens no tratamento da miopia infantil, promovendo o desenvolvimento nessa faixa etária. No entanto, a escolha pelo uso delas tem que ser baseada nas necessidades individuais de cada paciente e orientada por um oftalmologista. O importante é garantir que as crianças tenham a visão clara de que precisam para explorar o mundo e crescer de maneira saudável.

*Oftalmopediatra do HOPE

[email protected]

Veja também

"SUCESSÃO BEM PLANEJADA"