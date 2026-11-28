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Na Missão LIDE Construção aos Emirados e China, eu não fui para ver prédio bonito em Dubai. Fui entender como esse pequeno Emirado constrói tanto, tão rápido, em um cronograma que no Brasil seria muito difícil de cumprir. A resposta não está apenas na tecnologia. Essa já dominamos. Está na organização da mão de obra.

Em Dubai, a obra é tocada por mão de obra asiática: indiano, paquistanês, bangladeshiano, filipino, nepalês. Profissionais que trabalham em regime de alta dedicação, com jornadas longas, cultura de produtividade forte e rotina disciplinada. É um modelo pensado para a produção, mas ainda depende de mão de obra. O sistema é claro e previsível. O trabalhador sabe quanto vai ganhar e o tempo de contrato, e a empresa sabe quanto vai produzir. Sem grande incerteza jurídica. A engenharia comanda o cronograma. Por isso Dubai levanta um prédio de 60 andares em 18 meses.

No Brasil, temos o problema inverso. Não temos mão de obra em abundância. Quando temos, ela não tem qualificação para o novo modelo de construção. O profissional que sabe ler projeto, usar nível a laser e montar forma de alumínio tem 47 anos em média e vai se aposentar em breve. O jovem de 20 anos não quer ser pedreiro. Prefere aplicativo, que paga mais e dá flexibilidade. Perdemos uma geração inteira de operários.

E quem sobrou trabalha em um sistema legal pensado para outro tempo. Nossa legislação foi desenhada para a indústria de 1940 e cria rigidez para a construção de 2026. O engenheiro passa mais tempo gerenciando obrigações, horas extras e convenções do que se dedicando à produção. Isso deixa a empresa ineficiente. Esse cenário tende a piorar com a escala 5 por 2. Perder um dia de produção impacta o ciclo da obra. Meu ciclo de 4 dias por pavimento com forma de alumínio vira 5 dias. Minha obra atrasa. Por isso, a solução não está nos Emirados. Dubai funciona porque tem mão de obra abundante e previsibilidade. O Brasil não tem esse contexto. Copiar Dubai é impossível.

A solução está na China. Há 30 anos o governo entendeu que não dava para depender de mão de obra barata. Industrialização e robótica viraram meta quinquenal, plano de Estado. O 14º Plano Quinquenal coloca construção industrializada, BIM obrigatório e robô de obra como meta nacional, com meta física e data. Hoje a China não precisa de 100 homens por pavimento. Precisa da metade e 5 robôs. Chegará a 10 operando 10 robôs, entre canteiro e fábrica. A mesma lógica da indústria automobilística. O Brasil não tem esse plano de Estado. Se o governo não faz, nós precisamos fazer. E só conseguiremos em cooperação.

Nenhuma construtora sozinha tem escala para criar uma fábrica de construção modular, comprar robôs com assistência técnica garantida ou treinar 500 operários em BIM. Sozinhas, somos pequenas. Juntas, temos escala. Podemos propor padrões, criar centrais de compra e treinamento compartilhados, fábricas compartilhadas de componentes e um modelo comum para forma de alumínio e drywall. É o que a China faz por decreto, nós precisamos fazer por acordo entre empresas. O LIDE Construção, junto com outras entidades, pode fazer o papel do plano quinquenal: alinhar o setor, criar demanda em escala e dar previsibilidade para quem quer investir.

Não precisamos copiar Dubai, que depende de gente, mas a China, que depende cada vez mais de máquina e planejamento de longo prazo. Trocar o canteiro por fábrica, a forma de madeira por alumínio, o improviso por BIM. Abrimos portas e estreitamos relações nesta missão, com parceiros nos Emirados e China, e entre nós mesmos. Dubai me mostrou um caminho que não conseguiremos reproduzir. A China me mostrou a solução. E a cooperação entre nós, empresários brasileiros, pode ser o caminho para chegar lá.



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