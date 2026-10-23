Mobilidade metropolitana: é hora de desatar os nós 

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Há problemas urbanos que deixam de ser municipais e passam a ser metropolitanos. A mobilidade é, certamente, um deles. Na Região Metropolitana do Recife, milhões de deslocamentos acontecem diariamente entre diferentes municípios. Pessoas moram em uma cidade, trabalham em outra, estudam em uma terceira, utilizam serviços de saúde em outra e atravessam diariamente os mesmos corredores de circulação. Por isso, não é mais possível discutir mobilidade apenas a partir dos limites administrativos de cada município. O desafio é metropolitano. E a solução também precisa ser.

Os números ajudam a dimensionar o problema. Segundo o TomTom Traffic Index 2025, o Recife apresentou índice médio de congestionamento de 64,7%, o maior entre as capitais brasileiras analisadas. O índice aumentou 3,8 pontos percentuais em relação a 2024. Nos horários de pico, o tempo perdido no trânsito chegou a aproximadamente 130 horas por ano. Não se trata apenas de uma estatística. São horas da vida das pessoas. São trabalhadores que deixam de estar com suas famílias, estudantes submetidos a deslocamentos demorados, profissionais que perdem produtividade, pacientes que precisam sair mais cedo para chegar a uma consulta e mercadorias que demoram mais para circular. Quando a mobilidade perde velocidade, a economia também perde.

Embora os dados sejam referentes à capital, o problema não termina nos limites do Recife. A dinâmica metropolitana faz com que os gargalos de um município repercutam diretamente nos demais. Uma avenida congestionada pode comprometer o acesso à cidade vizinha. Um corredor de transporte insuficiente afeta toda a rede. Uma estação do metrô sem integração adequada reduz a eficiência dos demais modais. É uma engrenagem na qual todos dependem uns dos outros.

Por isso, precisamos retomar uma visão efetivamente metropolitana da mobilidade. Não basta abrir mais uma avenida. Obras viárias são importantes e continuarão sendo necessárias. Mas o tamanho do problema mostra que ampliar a infraestrutura para os automóveis, isoladamente, não será suficiente. É preciso atuar de forma integrada sobre transporte coletivo, metrô, corredores exclusivos, integração tarifária e operacional, mobilidade ativa, calçadas, ciclovias, estacionamento, engenharia de tráfego e inteligência de dados. O cidadão não faz seu deslocamento pensando em qual município ou secretaria é responsável por cada trecho. Ele simplesmente precisa chegar ao destino.

A mobilidade começa no planejamento urbano. Existe ainda uma dimensão fundamental: a relação entre mobilidade e desenvolvimento urbano. Onde construímos moradias? Onde estão os empregos? Onde ficam os equipamentos públicos? Onde serão implantados novos centros comerciais? Qual a capacidade do transporte coletivo para atender essas regiões? Essas perguntas precisam ser respondidas antes que os problemas apareçam. O crescimento urbano sem planejamento de mobilidade produz um ciclo conhecido: maiores distâncias, maior dependência do automóvel, mais congestionamentos e maior pressão sobre uma infraestrutura que já não consegue acompanhar a demanda. Por isso, planejar a cidade é também planejar os deslocamentos.

A Região Metropolitana do Recife precisa de uma agenda comum, com prioridades, metas, responsabilidades e capacidade de execução. Precisamos identificar os principais corredores metropolitanos, os gargalos de circulação, os pontos de integração entre os modais e as áreas que precisam receber investimentos. E precisamos ouvir quem vive esse problema diariamente.

Nesse sentido, a participação do setor produtivo pode ser importante. O LIDE Pernambuco celebrou com o Governo do Estado de Pernambuco um convênio de cooperação técnica que coloca à disposição uma estrutura de técnicos e empresários que conhecem, na prática, os impactos de uma mobilidade deficiente sobre a logística, o transporte público e o transporte individual. São setores que sentem diretamente os efeitos dos congestionamentos, dos atrasos e também do crescente número de acidentes envolvendo motocicletas, que afastam trabalhadores de suas atividades e impõem custos humanos e econômicos cada vez maiores. Essa cooperação pode contribuir para ampliar o debate e aproximá-lo de quem enfrenta diariamente os problemas de mobilidade. Em breve, o LIDE deverá apresentar sua contribuição para que a mobilidade metropolitana seja tratada com a seriedade, o planejamento e a visão de longo prazo que o tema exige.

Tecnologia e informação também precisam estar no centro dessa agenda. Sem dados confiáveis, planejamento vira improvisação. É preciso saber onde estão os maiores gargalos, quais horários concentram os deslocamentos, quais intervenções produzem resultados e onde o investimento público pode gerar maior impacto. A questão não é simplesmente construir mais. É investir melhor, integrar melhor e planejar antes de intervir.

O desempenho do Recife nos indicadores de congestionamento deve ser encarado como um sinal de alerta para toda a Região Metropolitana. Não se trata de apontar culpados. Trata-se de reconhecer que a capital concentra parcela expressiva dos empregos, serviços, equipamentos públicos e atividades econômicas da região. Quando sua mobilidade se deteriora, os efeitos se espalham pelos municípios vizinhos. O problema é metropolitano porque a vida das pessoas também é metropolitana.

Mas talvez seja hora de transformar os problemas em uma agenda concreta. Precisamos integrar municípios, modais, planejamento e investimentos. Significa compreender que ônibus, metrô, bicicleta, caminhada e automóvel precisam funcionar como partes de um mesmo sistema. E significa, sobretudo, entender que mobilidade não é apenas uma questão de trânsito. É uma questão de desenvolvimento econômico, produtividade, segurança, qualidade de vida e inclusão urbana.

A Região Metropolitana do Recife precisa discutir seu futuro olhando para as próximas décadas , e não apenas para o próximo engarrafamento. Porque uma metrópole que consegue movimentar melhor suas pessoas, também consegue movimentar melhor sua economia, suas oportunidades e seu futuro. É hora de desatar os nós.





* Secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Jaboatão dos Guararapes e Presidente do LIDE Mobilidade.

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