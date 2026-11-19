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Imagine abrir uma loja física em uma avenida movimentada e descobrir que o dono da rua não apenas cobra um pedágio extorsivo para que os clientes entrem na sua calçada, mas também coloca uma réplica dos seus produtos bem na porta dele, cobrando mais barato e escondendo a sua placa. Parece um absurdo do século passado, mas é exatamente assim que funciona a economia da internet hoje. Para enfrentar essa distorção, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4675 de 2025.



O projeto trata de algo muito concreto e urgente. A proposta busca proteger o pequeno empreendedor e o consumidor contra o poder desmedido das gigantes da tecnologia.



O texto moderniza a nossa Lei de Defesa da Concorrência e dá poderes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, para agir de forma preventiva. O modelo brasileiro dialoga com as legislações mais avançadas do mundo, mas faz uma escolha própria, em vez de criar uma nova agência ou copiar o regime europeu, que impõe as mesmas obrigações a todas as gigantes, aproveita a estrutura que o CADE já tem e permite obrigações calibradas para cada empresa, em linha com o modelo do Reino Unido. O projeto incorpora ainda lições da Alemanha e do Japão, adaptando essas referências globais à realidade institucional brasileira para criar um modelo equilibrado.



Na prática, o projeto alcança apenas um grupo restrito de plataformas de relevância sistêmica, com faturamento anual acima de R$ 50 bilhões no mundo ou de R$ 5 bilhões no Brasil, que controlam os ecossistemas digitais. Pequenos negócios, desenvolvedores e startups não ganham nenhuma obrigação nova. Uma vez designada uma dessas plataformas, o CADE poderá impor deveres específicos, após análise técnica e com participação pública, como a vedação ao autofavorecimento, que impede que as grandes plataformas usem algoritmos para priorizar suas próprias marcas em detrimento de concorrentes locais. Poderá também coibir taxas abusivas de intermediação, impedir a compra predatória de startups brasileiras antes mesmo que elas possam crescer e garantir que pequenas empresas e cidadãos possam transferir seus dados para outros serviços sem barreiras contratuais.



Essa maturidade do texto não nasceu do improviso. Desde 2025, o tema foi amplamente debatido em sucessivas audiências públicas no Congresso Nacional. Os debates contaram com contribuições técnicas decisivas de centros acadêmicos de excelência, como a Fundação Getulio Vargas, a FGV, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O processo também teve a participação ativa de entidades respeitadas da sociedade civil e da defesa do consumidor, entre elas a Data Privacy Brasil, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o Coletivo Intervozes e a Coalizão Direitos na Rede. Para consolidar de vez a legitimidade jurídica da proposta, mais de 75 juristas, economistas e especialistas em direito concorrencial assinaram um manifesto formal em defesa da aprovação do projeto.



Diante de uma proposta técnica e favorável ao livre mercado, chama a atenção o ruído retórico levantado por representantes das grandes plataformas e por parte da oposição no Congresso. Sem argumentos econômicos sólidos para defender a concentração de mercado contra o varejo e os desenvolvedores nacionais, esses grupos tentam colar no projeto o rótulo conveniente de censura.



Esse fundamento não se sustenta diante dos fatos. O Projeto de Lei nº 4675 não trata de moderação de publicações, regras para redes sociais ou controle do que os cidadãos dizem na internet. Trata-se puramente de uma Lei antitruste. A fiscalização caberá ao CADE, um órgão técnico de Estado com mais de sessenta anos de história na defesa da concorrência e no combate a cartéis. Confundir defesa da concorrência com o debate de conteúdo só serve aos interesses de corporações bilionárias, às custas do comércio brasileiro.



Por tudo isso, a aprovação do projeto ainda este ano é indispensável. Sob a relatoria independente do deputado Aliel Machado, do PV do Paraná e com o aval da sociedade civil organizada, o texto está pronto para votação. Deixar a deliberação para o próximo ano significa arriscar a matéria diante do cenário imprevisível das novas composições da Câmara e do Senado, abrindo espaço para que o lobby econômico dilua as salvaguardas conquistadas. Enquanto os britânicos, os europeus e os japoneses já estabeleceram regras firmes para proteger seus mercados, o Brasil não pode continuar como um terreno aberto a abusos monopolistas. O Congresso Nacional tem o dever moral e econômico de concluir a votação do PL 4675, na Câmara e no Senado, até dezembro.

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