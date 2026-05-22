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opinião Muito além da NR-1: a saúde mental e o desafio das lideranças nas organizações

A saúde mental dos trabalhadores deixa de ser apenas uma preocupação ética ou estratégica e passa a ocupar também um espaço formal na agenda de conformidade das empresas. Com a entrada em vigor, a partir do dia 26 de maio, da atualização da NR-1, fatores psicossociais relacionados ao trabalho passam a exigir atenção mais estruturada das organizações.

Independentemente das discussões em torno da nova regulamentação (se esse deveria ou não ser um papel das empresas, ou mesmo dos receios sobre possíveis distorções e usos inadequados da legislação), existe um fato que já não pode ser ignorado: as pessoas estão adoecendo cada vez mais, e isso precisa ser tratado com a importância devida.

Esse cenário amplia ainda mais os desafios das lideranças, já que sobre elas recai grande parte da responsabilidade pela qualidade das relações e do ambiente de trabalho. As organizações precisarão investir em ações institucionais que promovam ambientes mais saudáveis, seguros e colaborativos.

Isso envolve uma gestão mais participativa, culturas organizacionais sustentadas por valores como respeito e valorização das pessoas, além de políticas de gestão claras, transparentes e inclusivas.

Para as lideranças, o caminho continua sendo sustentado pelos pilares básicos da boa gestão de pessoas, princípios que defendemos há muitos anos no trabalho de desenvolvimento de líderes. A recomendação não é nova, embora, na prática, muitas organizações ainda permitam comportamentos que caminham na direção oposta.

Para quem deseja construir vínculos saudáveis e ambientes mais equilibrados, a lógica é relativamente simples: pautar a atuação em quatro eixos fundamentais da gestão de pessoas: respeito, cuidado, estímulo ao desenvolvimento e reconhecimento.

Na prática, isso significa acolher as pessoas em momentos de dificuldade, respeitar diferentes trajetórias e conhecimentos, garantir condições adequadas para a realização das atividades, estimular o desenvolvimento profissional e apostar no crescimento das equipes. Significa também reconhecer bons desempenhos e valorizar as contribuições individuais e coletivas.

Quando esses pilares fazem parte da cultura organizacional, os impactos aparecem de forma consistente: melhoria do clima organizacional, fortalecimento da confiança, aumento da credibilidade interna e construção de relações profissionais mais equilibradas. E equipes mais satisfeitas tendem, naturalmente, a apresentar menor rotatividade, maior engajamento e menos espaço para conflitos prejudiciais ou posturas que prejudiquem o ambiente e as melhorias organizacionais.





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