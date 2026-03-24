Mulher: livre, forte e digna

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A escritora Diana Russell, especialista no estudo da violência de gênero, cunhou o termo “feminicídio” em 1976, definindo-o como o assassinato de mulheres por homens motivados por ódio, desprezo ou um distorcido sentimento de propriedade. Dados recentes revelam uma realidade devastadora: a violência doméstica culmina na morte de uma mulher a cada dez minutos em escala global.

O Marco Estatístico da ONU categoriza este crime hediondo por meio de variáveis motivacionais complexas, que abrangem desde a violência por parceiros e familiares até históricos de assédio, sequestro, tortura, exploração ilegal e preconceito estrutural de gênero. Técnicas estatísticas são cada vez mais utilizadas para prever a ocorrência e a escalada desta violência.

As manchetes sobre crimes contra mulheres tornaram-se tragicamente onipresentes no Brasil, refletindo recordes sucessivos de violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta um crescimento alarmante de 14,5% neste tipo de crime nos últimos cinco anos. Em 2025, as estatísticas indicaram que, em média, 12 mulheres foram vitimadas diariamente, enquanto 3,7 milhões sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar.

Com uma taxa média de 1,43 mortes para cada 100 mil mulheres, o Brasil consolida-se entre as cinco nações com os maiores índices globais — uma incidência sistêmica que supera em 40 vezes a média registrada na Europa Ocidental. No mapa da violência nacional, o Amazonas, São Paulo e Ceará registraram as menores taxas, enquanto o Acre, Rondônia e Mato Grosso lideraram o ranking.

Contudo, é preciso cautela na análise: falhas estruturais nos registros estaduais ainda mascaram a dimensão real do problema. Setenta por cento das vítimas situam-se entre 18 e 44 anos, evidenciando o impacto da violência sobre a população economicamente ativa e em idade reprodutiva. Curiosamente, o risco é maior em cidades pequenas: municípios com até 100 mil habitantes apresentam taxa de 1,7 por 100 mil, superior à das metrópoles (1,1), evidenciando a carência de serviços especializados de proteção no interior do país.

No campo jurídico, a Lei nº 14.994/2024 representou um avanço ao endurecer medidas preventivas e estabelecer a pena mais alta do Código Penal brasileiro para o feminicídio. Todavia, a letra da lei esbarra na realidade prática: o sistema judiciário enfrenta gargalos que retardam os julgamentos, perpetuando uma crônica sensação de impunidade.

Somam-se a isso as barreiras invisíveis que impedem a denúncia, como o julgamento da sociedade, o medo de represálias, a desconfiança no acolhimento institucional e a asfixiante dependência econômica de muitas vítimas em relação aos agressores.

A análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 expõe o abismo entre o discurso e a prática: foram destinados apenas R$ 277 milhões para a segurança e proteção das mulheres. A fragilidade desse financiamento é acentuada pela dependência de emendas parlamentares, que respondem por mais de 70% do total.

Essa fragmentação orçamentária obstaculiza a continuidade de políticas públicas estruturantes de longo prazo e compromete a eficiência na execução dos recursos. O descompasso entre a retórica política e a realidade vivida pelas brasileiras evidencia que a proteção real da mulher ainda não se tornou uma prioridade orçamentária efetiva no país.

Diante de estatísticas tão avassaladoras, torna-se imperativo que o Brasil transponha a barreira da retórica e consolide progressos reais em proteção e justiça. Somente com o fortalecimento de políticas públicas perenes e um financiamento robusto e direto será possível assegurar o direito fundamental de toda mulher a uma vida com dignidade e segurança.

É urgente interromper esse ciclo de violência sistêmica para que a liberdade feminina deixe de ser um alvo e passe a ser, finalmente, uma garantia social plena.



* Professor emérito da UFPE e membro das Academias Pernambucana e Brasileira de Ciências.



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