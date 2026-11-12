Mulheres Armadas

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No dia 12/5/2018 – em Suzano/SP – uma policial-militar, saiu de casa com sua filha, para participar de uma comemoração do Dia das Mães, na escola onde ela estudava. No momento em que estava chegando, surgiu um homem de arma em punho, e anunciou um assalto. Quando começou a tentar subtrair os pertences de um grupo de mulheres e crianças que estavam na frente do estabelecimento, a policial sacou de sua arma e desferiu um tiro no peito do marginal, que veio a falecer poucos minutos depois. As imagens do fato, captadas pelas câmeras da escola, estão nas redes sociais, para quem quiser ver. Uma breve pesquisa na mídia, mostrará que episódios semelhantes já ocorreram, no entanto, com pouca frequência. Embora representem uma exceção, lançam luz sobre a importância de se considerar a necessidade, de que sejam criadas condições para as mulheres terem acesso ao porte de armas.



parentemente, a implementação de uma política de incentivo às mulheres, no sentido de se armarem, pode parecer um devaneio utópico. Contudo, as estatísticas de mulheres assassinadas por homens, são alarmantes, fato que, por si só, nos autoriza a considerar a possibilidade de que elas tenham alguma condição de reagir a esse massacre feminicída. Ao longo da década passada, 39,2% dos assassinatos femininos foram praticados em seus domicilios, contra 15,9% dos masculinos. A maioria das mortes dos homens (68,2%) é em ruas ou estradas. Segundo o Atlas da Violência, produzido com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, ainda que não seja possível fazer uma conclusão definitiva, os dados indicam que há grandes chances de se relacionarem com casos de feminicídio. Em 2017, foram assassinadas 4.773 mulheres, o que fecha uma conta de um feminicídio a cada duas horas, portanto, 12 por dia, sem levar-se em conta as outras milhares que escapam da morte, mas com sequelas graves e irreversíveis. Em 2022, o número diminuiu para 3.930. Essa realidade funesta, que remete a uma interminável série de filmes de terror – tiros, facadas, pauladas, estrangulamentos, etc... – nos autoriza a considerar a possibilidade das mulheres portarem pelo menos, as denominadas armas brancas.

Essa é a única alternativa possível para as mulheres se defenderem, em face das conhecidas dificuldades ao acesso a armas de fogo. Bom mesmo é no Estado do Texas – EUA. De acordo com uma Lei que foi alterada em Setembro de 2021, pelo governador conservador, Greg Abbot, a compra de armas é permitida a qualquer pessoa a partir dos 18 anos, com o cadastro limpo, que não tenha cometido um crime em cinco anos e que não seja portador de doença mental diagnosticada. Como se vê, a experiência Norte-Americana, ao que tudo indica, tem tido bons resultados. Lá, os criminosos pensam duas vezes antes de invadirem uma residência. Algum tempo atrás, uma mulher atirou em três homens que invadiram a casa onde ela dormia e matou um deles, segundo a polícia de Gwinett, na Geórgia. O caso aconteceu na madrugada de 16/9/2016, e foi gravado por uma câmera de segurança. O cabo Deon Washington, afirmou à emissora WSB, que a mulher estava exercendo seu direito de defender a si mesma e sua propriedade, e por isso não será denunciada. A conclusão é que a política nacional de desarmamento da população, representa um atraso resultante de uma pauta ideológica. Vivemos perigosamente. É lamentável. Salve-se quem puder.

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