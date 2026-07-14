Mural de Brennand no Fórum da Justiça Federal em Fortaleza-CE

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Aos que se dirigem ao Fórum Presidente Castello Branco, sede da Justiça Federal, no edifício Raul Barbosa – EDIRB, situado no Centro da capital cearense, em frente à Praça Murilo Borges, permitam-se contemplar, por alguns instantes, nesse logradouro público, a beleza do chafariz – Fonte das Sereias – com jatos d’água jorrando dos hipocampos, leões e nereidas que compõem a escultura de fundição alemã, para, ao depois, encontrarem, no hall da entrada principal do fórum, ocupando parede inteira de alto pé-direito, um belíssimo mural cerâmico, datado de 1981, de autoria de Francisco Brennand (1927 – 2019).



Mural cerâmico, de autoria de Francisco Brennand, é um marco arquitetônico modernista - Foto: Divulgação

Anteriormente utilizado pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB, o EDIRB, marco arquitetônico modernista de estética brutalista, serve, desde o mês de dezembro do ano 2000, à Justiça Federal do Ceará, garantindo aos jurisdicionados, bem como aos operadores do direito que ali militam, e àqueles que compõem, efetivamente, a estrutura judiciária federal, melhores condições de oferecimento da prestação jurisdicional, a partir de amplas e adequadas instalações físicas para tal fim, disponíveis à otimização dos trabalhos forenses.

Brennand – Prêmio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral, conferido pela Organização dos Estados Americanos/OEA, Washington, 1993 – acrescenta à cena artística local, na aludida composição pictórica de largas dimensões, reverência ecológica traduzida em desenhos de imensas e coloridas plantas e outras figuras de vegetais entrelaçados a serpentes e peixes imaginários, sem deixar o artista de formular, presumimos, oculta mensagem sobre a necessidade de preservação dos ecossistemas, ao revelar, como em muitas de suas obras muralistas em espaços públicos, para além das que integram a Oficina Brennand, no Bairro da Várzea, no Recife, a beleza em torno da tropicalidade nordestina que tanto nos toca e seduz, encontrada, por exemplo, na luminosidade indescritível de nossos litorais e sertões, na profusão de fauna e flora únicas, e que o mestre quis perpetuar naquelas pedras cerâmicas de notável valor simbólico, como num hipotético paralelismo com a arte rupestre.

Realce-se o excelente estado de conservação conferido pela administração do Fórum da Justiça Federal à singular obra de Francisco Brennand em referência, a merecer o mural a integração a roteiros turísticos – visita guiada – para ampla divulgação de importante patrimônio cultural, em contributo, ainda, à revitalização do Centro Histórico de Fortaleza e entornos.



* Pós-graduado em Direito, diretor Jurídico no TRF/5ª Região - [email protected].



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