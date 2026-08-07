Na dúvida, que se proteja a criança

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A imagem desesperada que circula de um menino de apenas três anos suplicando à mãe para não ir à casa do pai, antes de morrer, é devastadora. A criança afirma que o pai lhe bate; e morre logo depois, durante a visitação, vítima de múltiplas agressões.

O caso está em segredo de justiça, mas, mesmo sem conhecê-lo, é possível imaginar qual o roteiro de um processo judicial que chega a um fim tão trágico. Provavelmente uma mãe acusada de alienação parental. Possivelmente um estudo psicossocial que não enfrentou as nuances do caso, se é que houve tempo de ser realizado antes da tragédia anunciada.

O advogado familiarista que nunca orientou um cliente a entregar o filho, para que não descumprisse uma decisão que impõe o regime de convivência, que atire a primeira pedra. Ficamos de mãos juridicamente atadas, pois descumprir ordem judicial pode acarretar consequências processuais severas, inclusive a perda da guarda da criança pelo nosso cliente, o que agravaria ainda mais o problema.

O vídeo gravado pela mãe, certamente para ser juntado aos autos como prova, na esperança de uma decisão que não chegou a tempo, virou a última lembrança do seu filho.

É preocupante pensar que o mesmo vídeo que anunciava a tragédia não necessariamente conduziria a uma decisão restritiva de visitação; afinal, como garantir ao julgador que aquele pedido de socorro não havia sido induzido. Esse é sempre o contra-argumento.

Alegações de violência frequentemente se confundem, aos olhos do processo, com acusações de alienação parental. Há situações em que a manipulação realmente existe; em tantas outras, o relato da criança ou de quem a representa reflete a busca desesperada por proteção.

É um desafio para o julgador distinguir uma hipótese da outra. Mas, na dúvida, o que deveria prevalecer?

Independentemente dos detalhes ainda não revelados, o caso suscita uma reflexão necessária sobre a atuação do sistema de Justiça diante de denúncias de violência contra crianças em disputas familiares de convivência dos filhos menores.

No processo penal, vigora o princípio do in dubio pro reo: diante da dúvida, privilegia-se a liberdade do acusado. No Direito da Criança e do Adolescente, embora não exista um princípio expresso de in dubio pro criança, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a doutrina da proteção integral.

Na incerteza, a resposta institucional deve sempre priorizar a preservação da integridade física e emocional de quem ocupa posição de absoluta vulnerabilidade. Mesmo na dúvida, se existem indícios claros, o julgador deve adotar medidas de proteção à criança, como visitas supervisionadas; restritas a locais públicos; e até a suspensão da visitação em casos mais graves.

O risco do tempo da análise de quem está falando a verdade no processo não pode ser suportado por quem a Constituição determina proteger com absoluta prioridade. Se errar, que se erre protegendo, zelando em excesso. E que as consequências sejam duras nas hipóteses de manipulação.

O caso chocou o país, pois chegou ao pior desfecho que se poderia. Contudo, mais do que isso, ele escancara uma realidade que se repete nas casas brasileiras, com sofrimento diário e sequelas físicas e psicológicas imensuráveis na vida das crianças.

Mesmo assim, quando acontece algo tão estarrecedor como a morte, a culpa é terceirizada ao sistema, como se fosse algo distante e intangível. É mais cômodo alegar que o sistema é falho do que os agentes que o operam. O sistema somos nós, e enquanto Lei e argumento jurídico sustentarem tamanho sofrimento, nós todos falhamos. Deveria ser tão óbvio: na dúvida, que se proteja a criança!





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