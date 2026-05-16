Nacionalismo e internacionalismo

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O título deste artigo merece um subtítulo: as duas faces da mesma moeda, imperialismo. O nacionalismo ficou mais evidente como disfarce ao imperialismo pelos governos de direita e o internacionalismo nos países com governos de esquerda.

Os impérios ditos coloniais dominavam vários Estados vassalos, que reconheciam o mais poderoso (o suserano), em troca de estabilidade política para a elite dominante e proteção militar contra ameaças internas e externas, submetendo-se à obrigações comerciais e financeiras, sendo fornecedores exclusivos ou primordiais de suas matérias primas, e compradores obrigatórios dos produtos manufaturados do seu suserano. Abriam mão de soberania e das relações diplomáticas independentes. As relações internacionais também eram atribuição do suserano.

A Primeira guerra mundial pôs fim a vários impérios, como o Alemão, o Austro-húngaro e o Otomano, todos derrotados da guerra. Já a Segunda grande guerra deu fim ou restringiu o império britânico, francês, belga, japonês, entre outros. O império russo sobreviveu ao fim da Primeira guerra mundial com novo regime, deixando de ser uma monarquia para ser uma república de sovietes (conselhos), onde as eleições ocorriam de forma indireta, a partir dos conselhos inferiores até o soviete supremo (conselho supremo).

Em tempo: por isso era um contrassenso os comunistas do Brasil pregarem eleições diretas quando as eleições na Rússia só se davam no conselho mais inferior. Votava-se para o conselho distrital, o eleito para o conselho provincial, o escolhido aí para o conselho nacional e por fim, o conselho da união destas repúblicas. Todos os candidatos eram do partido comunista, ou, se independente, com a aprovação deste partido. A opção de voto era aceitar ou não a indicação.

A Rússia, com o triunfo dos bolcheviques, passou a ter um discurso internacionalista, dizendo-se humanitário quando, na verdade, era uma forma de conquistar simpatizantes que ao derrubarem governos e assumirem o controle, recorriam à URSS como Estado suserano para assegurar a permanência desse novo grupo no poder. Ou seja, o tentáculo do imperialismo russo se expandiu, tanto que, com o fim do império russo dos Romanov, não mudou com o novo regime, os Estados vassalos aos Romanov permaneceram aos comunistas, nenhum ganhou soberania ou autonomia. E com o fim da Segunda guerra mundial os países que foram libertados do domínio nazista pelas forças russas ficaram sob a tutela da URSS. O império russo, como império soviético, só teve fim em 1989, com a queda do muro de Berlim, que na sequência, pôs fim á supremacia russa sobre os Estados vassalos conquistados na segunda guerra bem como as repúblicas da União Soviética que outrora pertenceram ao império dos Romanov.

Já no discurso nacionalista, como o do Terceiro Reich, era muito evidente a intenção expansionista territorial, para subjugar outros Estados, por questões econômicas, diga-se, por espaço vital, fazendo-os vassalos. Outro exemplo foi Mussolini, ao defender o restabelecimento da grandeza imperial romana para os italianos. Tentou conquistar a Etiópia, à época um dos dois Estados africanos não vassalo de Estados europeus. O outro era a Libéria, criado pelos Estados Unidos para retorno dos seus ex-escravos.

Na atualidade, três grandes e poderosas nações, econômica e militar, tentam restabelecer alguma forma de imperialismo, subjugando Estados soberanos, por interesses econômicos, geo-políticos ou estratégicos, usando a coerção militar, a própria força militar ou meios financeiros, quer por aquisição societária, quer por aquisição de grandes áreas territoriais, quer por aquisição de direitos de extração mineral.

Hoje o discurso de internacionalismo ou nacionalismo são facetas de um imperialismo disfarçado, tendo o mundo três grandes agentes dessa doutrina expansionista: Rússia, China e EUA. Os meios de oferta de crédito, transferência (diga-se dependência) tecnológica, e militar, apoio à estabilidade política, defesa militar e policial das suas elites políticas, são subterfúgios para subjugar Estados.

O discurso nacionalista de Putin, ao declarar a defesa da maioria russa em algumas regiões da Ucrânia é a cortina de fumaça para estender seus tentáculos por razões geopolíticas e econômicas.

A China, ao adquirir grandes áreas de países da África e da América Latina, ou ao ofertar créditos, também tem demonstrado uma forma de imperialismo.

E por fim, a coerção e ação militar dos EUA sobre países com democracia frágil também é uma forma de imperialismo disfarçado.



Hoje como outrora, nacionalismo e internacionalismo são só facetas da mesma moeda, imperialismo.





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